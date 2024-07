ETV Bharat / international

നൈജീരിയയിൽ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു; 22 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - School Collapse In Nigeria

People and rescuers gather at the scene of collapse ( AP Photo )