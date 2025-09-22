ETV Bharat / international

ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ വാർഷിക സമ്മേളനം: വിദേശകാര്യമന്ത്രി അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും

റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയാണിത്.

External Affairs Minister S Jaishankar along with United States Secretary of State Marco Rubio during a Quad Foreign Ministers’ Meeting in Washington D.C. on Wednesday, January 22, 2025 (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 10:35 AM IST

ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ (UNGA) 80-ആമത് വാർഷിക സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്‌ശങ്കർ യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. റഷ്യൻ എണ്ണ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മേൽ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയാണിത്.

അധിക തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ തീരുവ 50 ശതമാനമായി വർധിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹച്യത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നിർണായകമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിൽ ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിനിടെയാണ് ഇന്ത്യ യുഎസ് കൂടിക്കാഴ്‌ച അവസാനമായി നടന്നത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട കാര്യപരിപാടി അനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ വെച്ച് മാർക്കോ റുബിയോ ജയ്‌ശങ്കറുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകള്‍ നടത്തും. നിലവിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എസ് ജയ്‌ശങ്കർ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫിലിപ്പീൻസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി തെരേസ പി. ലസാരോയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യ ഘട്ട ചർച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബോങ്‌ബോങ്‌മാർക്കോസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചകള്‍ നടത്തി. യുഎന്നിലും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലുമുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്‌തുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ബോങ്‌ബോങ് മാർക്കോസിൻ്റെ "വിജയകരമായ" ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ജയ്‌ശങ്കറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ലസാരോ പറഞ്ഞു. "രാഷ്ട്രീയം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സമുദ്ര മേഖല മുതലായവയിലെ സഹകരണം സജീവമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധതയെ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു," - ഫിലിപ്പീൻസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി തെരേസ പി. ലസാരോ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം കേന്ദ്ര വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘവും യുഎസുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. വ്യാപാര കരാർ തന്നയാകും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "പരസ്‌പരം പ്രയോജനകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്രതിനിധി സംഘം പദ്ധതിയിടുന്നത്," - വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 16ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വ്യാപാര പ്രതിനിധി ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ, വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മികച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നതായും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

