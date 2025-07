ETV Bharat / international

കൗണ്ട് ഡൗണ്‍ സ്റ്റാർട്ട്സ്, മഹാദുരന്തത്തിന് ഇനി രണ്ടുനാള്‍..? റിയോ തത്സുകിയുടെ പ്രവചനത്തിന് പിന്നിലെ ശാസ്‌ത്രമെന്ത്!! - RYO TATSUKI PREDICTION

Ryo Tatsuki, Her book The Future I Saw ( X (Twitter) )