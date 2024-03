15 പേരുമായി പോവുകയായിരുന്ന റഷ്യൻ സൈനിക ചരക്ക് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫിനിടെ തകർന്നു

മോസ്‌കോ: റഷ്യൻ സൈനിക ചരക്ക് വിമാനം തകർന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയിലെ ഡിഫൻസ് എയർബേസിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് 9Russian military transport plane crashed during take off). തകർന്ന വിമാനത്തിൽ 15 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവാനോവോ മേഖലയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിമാനത്തിൽ എട്ട് ജീവനക്കാരും ഏഴ് യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേക്ക് ഓഫിനിടെ എഞ്ചിന് തീപിടിച്ചതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

നാല് എഞ്ചിനുകളുള്ള Il-76 എന്ന ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. യുക്രെയ്‌നിയൻ ഡ്രോണുകൾ റഷ്യയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യൻ സൈനിക ചരക്ക് വിമാനം തകർന്നത്.