'അമേരിക്കന്‍ സമ്മര്‍ദം നീതീകരിക്കാനാവില്ല'; ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ പൂര്‍ണ വിശ്വാസമെന്ന് റഷ്യ - RUSSIA ON US PRESSURE ON INDIA

ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഊർജ സഹകരണം ബാഹ്യ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് റഷ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ റോമൻ ബാബുഷ്‌കിൻ.

Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Narendra Modi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 3:45 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തങ്ങളില്‍ നിന്നും അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ അമേരിക്ക ചെലുത്തുന്ന സമ്മര്‍ദം ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുതിർന്ന റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞന്‍. ബാഹ്യ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ-റഷ്യ ഊർജ സഹകരണം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും റഷ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ റോമൻ ബാബുഷ്‌കിൻ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ബുധനാഴ്‌ച നടത്തിയ മീഡിയ ബ്രീഫിങ്ങില്‍ പറഞ്ഞു. ന്യൂഡൽഹിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റഷ്യൻ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് 25 ശതമാനം അധിക പിഴ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള തീരുവ 50 ശതമാനമാക്കിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ്‌ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ നടപടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് റഷ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് 50 തീരുവ ചുമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവില്‍ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചത്. എന്നാല്‍ റഷ്യന്‍ അംസ്‌കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ ഊർജ സംഭരണം ദേശീയ താൽപ്പര്യവും വിപണിയിലെ ചലനാത്മകതയും അനുസരിച്ചാണെന്നാണ് ഇന്ത്യ വാദിച്ചത്. അതേസമയം ചര്‍ച്ചകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു വ്യാപാര കരാറുണ്ടാക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേശീയ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച് മാത്രമാവും വ്യാപര കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയെന്നുള്ള തങ്ങളുടെ നയം ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഊര്‍ജ പങ്കാളി

അതേസമയം 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മോസ്കോയ്ക്ക് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വിലക്കിഴിവില്‍ ലഭിച്ച റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഇന്ത്യ വാങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. തൽഫലമായി, 2019-20 ൽ മൊത്തം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ വെറും 1.7 ശതമാനം വിഹിതമുണ്ടായിരുന്ന റഷ്യയുടെ വിഹിതം 2024-25 ൽ 35.1 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ വിതരണക്കാരാണ് റഷ്യ.

ബ്രിക്‌സിന്‍റെ പങ്ക് വർധിക്കും

അതേസമയം റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ പാശ്ചാത്യ ശിക്ഷാ നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഉപരോധങ്ങൾ അവ ഏർപ്പെടുത്തുന്നവരെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നും ബാബുഷ്‌കിൻ പറഞ്ഞു. ആഗോള പ്രക്ഷുബ്‌ധതയ്ക്കിടയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്ന ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ബ്രിക്‌സിന്‍റെ പങ്ക് വർധിക്കുമെന്നും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

