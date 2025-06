ETV Bharat / international

യുക്രൈന് നേരെ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് റഷ്യ, 400 ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും അയച്ചു, 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് - RUSSIAS LARGEST ATTACK UKRAINE

A view after a Russian attack that hit a residential building in Kharkiv, Ukraine ( AP )