160 യുക്രെയ്‌നിയൻ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ട് റഷ്യ; ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ 22 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മോസ്‌കോ സമയം രാവിലെ 9:30 നും ഉച്ചയക്ക് 12നും ഇടയിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ 13 യുക്രെയിനിയൻ ഫിക്‌സഡ്-വിംഗ് ആളില്ലാ ഡ്രോണുകൾ തകർത്തു.

Russia downs 160 Ukrainian drones (IANS)
മോസ്‌കോ: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് യുക്രെയ്‌നിയൻ ഏരിയൽ ബോംബുകളും 160 ഡ്രോണുകളും വെടിവെച്ചിട്ടതായി റഷ്യ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ എത്തിയ 33 യുക്രെയ്‌നിയൻ ഡ്രോണുകൾ തങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നിര്‍വീര്യമാക്കിയതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചുവെന്ന് വിദേശ വാർത്ത എജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

മോസ്‌കോ സമയം രാവിലെ 9.30 നും ഉച്ചയക്ക് 12നും ഇടയിൽ "13 യുക്രെയ്‌നിയൻ ആളില്ലാ ഡ്രോണുകൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്തു, അതിൽ 12 എണ്ണം ബ്രയാൻസ്‌ക മേഖലയ്‌ക്ക് മുകളിലും ഒന്ന് കലുഗ മേഖലയ്‌ക്ക് മുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്" എന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

തുടർന്നുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 20 ഡ്രോണുകൾ കൂടി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എട്ട് എണ്ണം ബ്രയാൻസ്‌കിന് മുകളിലും ഏഴ് എണ്ണം സ്‌മോലെൻസ്‌കിന് മുകളിലും മൂന്നെണ്ണം കുർസ്‌കിന് മുകളിലും രണ്ടെണ്ണം കലുഗയ്‌ക്ക് മുകളിലുള്ളവയുമായിരുന്നുവെന്നും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

യുക്രെയ്‌ൻ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിപ്പിച്ചുവെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിലുള്ള അലാസ്‌കയിലെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് മുന്നോടയായി റഷ്യ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലും 22 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 105 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുയും ചെയ്‌തതായി റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. റഷ്യയിലെ ആക്രമണത്തിനിരയായ പ്രദേശങ്ങളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപടവും മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു.

"യുക്രെയ്‌ൻ്റെ ആക്രമണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച 22 റഷ്യൻ പൗരന്മാർ ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും ഡ്രോണാക്രമണത്തിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 105 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു" റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് അലക്‌സി ഫദീവ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള അലാസ്‌കയിലെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റഷ്യ യുക്രെയ്‌നെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിലെ ആക്രമണങ്ങളിലും ഷെല്ലാക്രമണത്തിലും ഒമ്പത് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്‌ൻ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അലാസ്‌കയിലെ കൂടിക്കാഴ്‌ച വെടിനിർത്തലിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടു. സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ഭാവിയില്‍ പുടിൻ, സെലെൻസ്‌കി എന്നിവരുമായി ഒരു ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ട്രംപ് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്‌ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ യുഎസ് ശ്രമിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

