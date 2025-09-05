ETV Bharat / international

'പ്രതിരോധം' മാറ്റി 'യുദ്ധ'ത്തിലേക്ക് തിരികെ; പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ പുനർനാമകരണത്തിന് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം - US DEPARTMENT OF DEFENSE RENAME

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൻ്റെ പേര് യുദ്ധ വകുപ്പ് എന്നായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തും അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണച്ചു.

Defense Secretary Pete Hegseth speaks at an event with President Donald Trump on the relocation of U.S. Space Command headquarters from Colorado to Alabama in the Oval Office of the White House (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read

വാഷിങ്ടണ്‍: പ്രതിരോധ വകുപ്പിനെ (ഡിപാര്‍ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ്) 'യുദ്ധ വകുപ്പ്' (ഡിപാര്‍ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് വാര്‍) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. ചരിത്രപരമായി വ്യക്തത വരുത്താനും യുദ്ധാധിഷ്‌ഠിത സൈനിക ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനുമായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് നടപടിയിലൂടെയുള്ള ഈ മാറ്റം അമേരിക്കയുടെ സായുധ സേനയുടെ ആക്രമണ ശേഷികളിലേക്കും കരുത്തും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പേര് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിയ്‌ക്കുന്ന കാര്യം ട്രംപ്‌ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും വിജയിച്ച സമയത്ത് അമേരിക്ക പ്രതിരോധ വകുപ്പിനെ യുദ്ധ വകുപ്പ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തും പ്രസ്‌താവനയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നു. പേര് മാറ്റൽ നടപടികൾ പുരോഗമിയ്‌ക്കുകയാണ്. പെൻ്റഗണ്‍ വെബ്‌സൈറ്റ്, സൈനേജ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിയ്‌ക്കും. അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമമായ ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്‌സില്‍ നല്‍കിയ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് "യുദ്ധ വകുപ്പ്" എന്നെഴുതിക്കൊണ്ട് ഹെഗ്‌സെത്ത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

സൈനിക കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ 1789ലാണ് യുദ്ധ വകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായത്. 1947 വരെ പ്രസിഡൻ്റ് ഹാരി ട്രൂമാൻ്റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം സൈന്യത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും സൈന്യത്തെയും വ്യോമസേനയെയും വേർതിരിച്ച് നാവികസേനയുമായി ഒരു ഏകീകൃത ഘടനയിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ ആ പേര് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.

1949 ൽ, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തരം ദേശീയ സുരക്ഷയിലും പ്രതിരോധത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് അതിനെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തു. ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം ടേമിൻ്റെ സൈനിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളുമായി റീബ്രാൻഡിങ്‌ യോജിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പൂർണമായി നിയമപരമായ പേര് മാറ്റുന്നതിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

ബേസുകളുടെയും കപ്പലുകളുടെയും പേരുകൾ മാറ്റുന്നതിന് പിന്തുടർന്ന അതേ നടപടിയാണ് ഹെഗ്‌സെത്ത് പെൻ്റഗണിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനും നടത്തിയത്. ഫോർട്ട് ബ്രാഗ്, ഫോർട്ട് ഹുഡ് തുടങ്ങിയ ബേസുകളുടെ കോൺഫെഡറേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌ത ജോ ബൈഡൻ്റെ കാലത്തിലെ തീരുമാനം ഹെഗ്‌സെത്ത് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതേ പേരുകളുള്ള വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് ഔദ്യോഗികമായി അവയ്ക്ക് നൽകിയത്.

ജൂണിൽ, സ്വവർഗാനുരാഗികളുടെ അവകാശ പ്രവർത്തകനും നാവികസേനയിലെ വെറ്ററൻ ഹാർവി മിൽക്കിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു എണ്ണ കപ്പലിൻ്റെ പേര് മാറ്റാനും ഹെഗ്‌സെത്ത് ഉത്തരവിട്ടു.

