നെതന്യാഹുവിനെ നീതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്കയും കാനഡയും

നെതന്യാഹുവിനെ നീതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ താനി. ആക്രമണത്തിന് ആഗോള വിമർശനം.
Published : September 11, 2025 at 11:09 AM IST
ദോഹ: ഹമാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ദോഹയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം ഗാസ ബന്ദികളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ താനി. ഇസ്രയേൽ നേതാവ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ നീതിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഖത്തര് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തലിനായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടു വച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നിർദേശങ്ങളെ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നെന്നും ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുക്കമാണെന്നും ഹമാസ് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണമെന്നും സിഎൻഎന്നിൻ്റെ ലൈവ് ബ്ലോഗിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്താമാക്കി.
ഖത്തറിലെ ഒരു യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തിൽ ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുകയാണ്. ഖത്തർ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന ഗാസ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ ഈ ആക്രമണം വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയതോടെ അമേരിക്ക ഗൾഫിന് നൽകുന്ന സുരക്ഷയും ദുര്ബലപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ഇസ്രയേൽ എപ്പോഴും ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹമാസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കണമെന്നും ഖത്തര് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കില് ഇസ്രയേല് അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നതായും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്.
2012 മുതല് വാഷിങ്ടണിൻ്റെ പിന്ബലത്തോടെ ഖത്തർ ഹമാസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബ്യൂറോയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. ഈജിപ്തിനും അമേരിക്കയ്ക്കുമൊപ്പം ഗാസ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനായിലെ ഹൂത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായും 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച ഖത്തറിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഹമാസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല് ഈ ആക്രമണങ്ങളോട് ട്രംപ് യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് മുന്കൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇസ്രയേൽ അംബാസഡർ ഡാനി ഡാനോൺ ഈ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് ഖത്തറിനെതിരായ ആക്രമണമല്ലെന്നും ഹമാസിനെതിരായ ആക്രമണം മാത്രമാണെന്നും ആയിരുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ വാദം.
'ഇസ്രയേൽ എല്ലാവരുമായും യുദ്ധത്തിൽ'
ഖത്തറിലെ മൊത്തം മേഖലയുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് കോട്ടം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണമെന്ന് ഹമാസ് രാഷ്ട്രീയ ബ്യൂറോ അംഗം ഹൊസാം ബദ്രാൻ പറഞ്ഞു.പലസ്തീൻ ജനതയുമായി മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുമായി ഇസ്രയേല് യുദ്ധത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഗാസ സിറ്റിയിൽ, ഇസ്രയേൽ സൈന്യം നടത്തിയ വലിയ ആക്രമണത്തില് ഹമാസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടം തകർത്തു. ടിബ 2 ടവറിലും പരിസരത്തും താമസിക്കുന്നവർക്ക് സൈന്യം ഒഴിപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം ഗാസയില് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഗാസയിലെ ആക്രമണം രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് മരിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇസ്രയേല് മന്ത്രിമാരെ ഉപരോധിക്കാനും വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് യൂറോപ്യന് മേധാവി ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ പറഞ്ഞു.ഗാസയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലോക മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കുന്ന സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഖത്തറിൽ ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര വിമർശനങ്ങള്ക്ക് കാരണമായി. ഖത്തറിനെ യുഎസിൻ്റെ ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷിയും സുഹൃത്തുമായി താൻ കാണുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഹമാസിൻ്റെ ഉന്മൂലനത്തോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ദോഹ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃപരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് കാനഡയും വ്യക്തമാക്കി.
