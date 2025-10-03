ഗാസ സമാധാന പദ്ധതി; ചര്ച്ച വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഈജിപ്തും ഖത്തറും, പലസ്തീനികള് ഗാസ സിറ്റി ഒഴിയണമെന്ന് ഇസ്രയേല്
ഗാസ സിറ്റിയില് ശേഷിക്കുന്ന മുഴുവന് പലസ്തീനികളും ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് അന്ത്യശാസനം നല്കി ഇസ്രയേല്. അല്ലാത്തവരെ ഹമാസ് അനുകൂലികളായി മുദ്രകുത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : October 3, 2025 at 7:24 AM IST
ജറുസലം: ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയില് ചര്ച്ച വേണ്ടിവരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായ ഖത്തറും ഈജിപ്തും. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയോടുള്ള ഹമാസിൻ്റെ പ്രതികരണം വരാനിരിക്കെയാണ് മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളുടെ അറിയിപ്പ്. ഇതോടെ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങള്ക്കിടയില് ഭിന്നത പുറത്തായി.
സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പദ്ധതി ഹമാസ് നിരസിച്ചാല് സംഘര്ഷം കടുക്കുമെന്നത് വ്യക്തമാണെന്ന് ഈജിപ്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഖദർ അബ്ദെലത്തി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ട്രംപിൻ്റെ പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാന് ഖത്തറും തുര്ക്കിയുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുകയാണെന്നും അബ്ദെലത്തി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണം ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമെ വ്യക്തമാക്കൂവെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചു.
രണ്ട് വർഷമായി തുടരുന്ന ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സമാധാന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഹമാസ് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കണം, ഗാസയിൽ അധികാരമൊഴിയുകയും ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം, പകരം തടവിലുള്ള പലസ്തീൻകാരെ ഇസ്രയേൽ വിട്ടയയ്ക്കും എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ. മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനകം ഇവ ഹമാസ് അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
എന്നാല് സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തകൃതിയില് നടക്കുമ്പോള് ഗാസ സിറ്റിയില് ശേഷിക്കുന്ന മുഴുവന് പലസ്തീന്കാരും ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ഇസ്രയേല് പറഞ്ഞു. ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്ത പക്ഷം അവരെ ഹമാസ് അനുകൂലികളെന്ന് മുദ്രകുത്തുകയും നാശം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇസ്രയേല് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. കൂടാതെ ഗാസ സിറ്റിയില് നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള പ്രധാന പാത അടയ്ക്കുമെന്നും ഇസ്രയേല് വ്യക്തമാക്കി.
ട്രംപിൻ്റെ ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മോദിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പും വൈറ്റ് ഹൗസ് പങ്കിട്ടു. യുഎസ് പദ്ധതി ഹമാസ് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ലിയോ മാർപാപ്പയും അഭ്യർഥിച്ചു.
"പലസ്തീൻ, ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്കും പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയ്ക്ക് മൊത്തത്തിലും ദീർഘകാലവും സുസ്ഥിരവുമായ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വികസനത്തിനുമുള്ള പ്രായോഗികമായ ഒരു വഴിയാണ്" സമാധാന പദ്ധതി എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി വിശേഷിപ്പിച്ചു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പിന്തുണ അറിയിച്ചു.
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാധാന പദ്ധതി ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാനും എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഇസ്രയേലി സുരക്ഷയ്ക്കും പലസ്തീൻ്റെ വിജയത്തിനും വേണ്ടിയാണ് സമാധാന പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
