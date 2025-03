ETV Bharat / international

യുക്രെയ്‌ൻ സൈനികരോട് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പുടിൻ; എതിർത്ത് സെലെൻസ്‌കി - RUSSIA UKRAINE WAR

Russian President Vladimir Putin chairs a Security Council meeting at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow on Friday ( ETV Bharat )