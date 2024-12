ETV Bharat / international

കസാക്കിസ്ഥാന്‍ വിമാനാപകടം; അസര്‍ബെയ്‌ജാന്‍ പ്രസിഡന്‍റിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പുട്ടിന്‍ - PUTIN APOLOGISES TO AZERBAIJAN

In this photo taken from a video released by the administration of Mangystau region, a part of Azerbaijan Airlines' Embraer 190 lies on the ground near the airport of Aktau, Kazakhstan, on Thursday, Dec. 26, 2024 ( AP )