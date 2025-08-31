ഇസ്ലമാബാദ്: പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് തെഹ്രീക്-ഇ-ഇൻസാഫ്(പിടിഐ). തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും പിന്മാറണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആഹ്വാനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും പിടിഐ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പാർട്ടി ആവർത്തിച്ചു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ചില സ്ഥാനാര്ഥികള് പിടിഐക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ നാമനിര്ദേശ പത്രിക നല്കിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇത് തള്ളി പാര്ട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്. എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും ഉടൻ തന്നെ നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി നിർദേശിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമം ശനിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിടിഐ സ്ഥാപകൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പാർട്ടി പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് പിടിഐ മാധ്യമ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പിടിഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്ന മിയാൻ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന ലാഹോറിലെ ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി മുമ്പ് ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹമ്മദ് അസ്ഹർ മത്സരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്നും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഈ നിലപാടിനെ മാനിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പിടിഐ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നും പിടിഐ വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും പാർട്ടി അറിയിച്ചു. പിടിഐയുടെ പേരിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും ഉടൻ തന്നെ പത്രിക പിൻവലിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പാർലമെൻ്ററി പദവികളിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ്റെ ആഹ്വാനത്തെത്തുടർന്ന്, പി.ടി.ഐയുടെ ജുനൈദ് അക്ബർ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പി.എ.സി) ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും ദേശീയ അസംബ്ലി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാനവും രാജിവച്ചു. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ താൻ സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ അസംബ്ലി സ്പീക്കർ അയാസ് സാദിഖിന് അയച്ച രാജിക്കത്തിൽ അക്ബർ പറഞ്ഞു.
മറ്റ് പി.ടി.ഐ അംഗങ്ങളും അവരുടെ കമ്മിറ്റി സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് രാജി സമർപ്പിച്ചു. അലി അസ്ഗർ സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ആസൂത്രണ സമിതികളിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു. ദേശീയ പൈതൃകം, കശ്മീർ വിഷയങ്ങള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് സാജിദ് ഖാൻ പിന്മാറി. തൻ്റെ നിയമസഭാ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
മറ്റ് നിരവധി അംഗങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. സാമ്പത്തികം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, പാർലമെൻ്ററി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും രാജിവച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളവ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഷാഹിദ് ഖട്ടക്കും ആസിഫ് ഖാനും പിന്മാറി. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ രാജികൾ. പിടിഐ നേതാവ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നിലവില് ജയിലില് കഴിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളാണെന്നും ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പാര്ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
