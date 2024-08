ETV Bharat / international

ആർജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ബലാത്സംഗക്കൊല; പ്രതിഷേധിച്ച് യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ ഡോക്‌ടർമാർ - Protest on Kolkata doctor murder

Physicians from different hospital systems, healthcare professionals, and community members gathered at the Texas Medical Center ( ETV Bharat )