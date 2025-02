ETV Bharat / international

ഇന്ത്യയില്‍ കാമ്പസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ അമേരിക്കന്‍ സര്‍വകലാശാലകളെ ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി - MODI INVITES US UNIVERSITIES

Prime Minister Narendra Modi with the President of the USA Donald Trump at the Joint Press Conference at the White House in Washington, DC, on Friday, February 14, 2025 ( IANS )