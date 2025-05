ETV Bharat / international

തടവിലാക്കിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പോപ്പ് ലിയോ പതിനാലാമന്‍, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മാനിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം - POPE URGES RELEASE OF JOURNALISTS

Pope Leo XIV meets with members of the international media in the Paul VI Hall at the Vatican, Monday, May 12, 2025 ( AP )