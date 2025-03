ETV Bharat / international

പോപ്പ് ഫ്രാന്‍സിസ് ഇന്ന് ആശുപത്രി വിടും, ജീവന് ഭീഷണിയായ ന്യൂമോണിയയുമായി പൊരുതി ആശുപത്രിയില്‍ കഴിഞ്ഞത് അഞ്ചാഴ്‌ച - POPE DISCHARGE FROM HOSPITAL

FILE - Pope Francis waves as he arrives for his weekly general audience in the Paul VI Hall, at the Vatican, Wednesday, Feb. 12, 2025 ( AP )