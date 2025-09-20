റഷ്യ- യുക്രെയ്ന് ആക്രമണം കടുക്കുന്നു; വ്യോമാതിര്ത്തി സംരക്ഷിക്കാന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തി പോളണ്ട്
വ്യോമാതിര്ത്തിയില് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള് വിന്യസിച്ച് പോളണ്ട്. നടപടി റഷ്യ-യുക്രെയ്ന് ആക്രമണം കടുത്തതോടെ. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിരോധപരമായിരുന്നുവെന്ന് പോളണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 20, 2025 at 7:38 PM IST
വാർസോ: റഷ്യ- യുക്രെയ്ന് ആക്രമണം കടുത്തതോടെ വ്യോമാതിര്ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തി പോളണ്ട്. വ്യോമാതിര്ത്തിയില് വിമാനങ്ങള് വിന്യസിച്ചതായി പോളിഷ് സായുധ സേന ഓപ്പറേഷണൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. പോളണ്ട് അതിര്ത്തിയില് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമ പ്രതിരോധ, റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്നും കമാൻഡ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
അടിയന്തര നടപടിക്ക് തങ്ങള് സജ്ജരാണെന്നും പോളണ്ട് സേന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7 മണിയോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിച്ചൂവെന്ന് സേന അറിയിച്ചു. അതേസമയം കരയില് സജ്ജമാക്കിയ വ്യോമ പ്രതിരോധ, റഡാർ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലായെന്നും കമാന്ഡ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിരോധപരമായിരുന്നുവെന്നും പോളിഷ് വ്യോമാതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും കമാന്ഡ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്നിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും പോളണ്ടിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നിരന്തരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുമെന്നും പ്രമുഖ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 18ന് പോളണ്ടിന് ഏകദേശം 780 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ജാവലിൻ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.
പോളണ്ടിൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ റഷ്യൻ ഡ്രോൺ കടന്നുകയറ്റം നടന്നതായി ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെ നാറ്റോ അംഗങ്ങൾക്ക് യുഎസ് പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ സഹകരണ ഏജൻസി ഡ്രോണ് ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
നിർദ്ദിഷ്ട വിൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ പോളണ്ട് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ 2,506 FGM-148F ജാവലിൻ മിസൈലുകളും 253 ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് കമാൻഡ് ലോഞ്ച് യൂണിറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ സിമുലേഷൻ റൗണ്ടുകൾ, സ്പെയറുകൾ, ടൂൾ കിറ്റുകൾ, ബാറ്ററി കൂളൻ്റ് യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ യുഎസ് സർക്കാരിൽ നിന്നും കരാറുകാരിൽ നിന്നുമുള്ള ഗതാഗതവും സാങ്കേതിക സഹായവും പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
നാറ്റോ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സ്വന്തം പ്രദേശം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള പോളണ്ടിൻ്റെ കഴിവ് വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വിൽപ്പന ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഡിഎസ്സിഎ പറഞ്ഞു. പഴയ കമാൻഡ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റങ്ങൾ നവീകരണവും മിസൈൽ വികസനവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ജാവലിൻ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ തോളില് വച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന് പറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആൻ്റി-ആർമർ സംവിധാനമാണെന്ന് പ്രധാന കരാറുകാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നോ ബങ്കറുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നോ ജാവലിനിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി വെടിവയ്ക്കാൻ കഴിയും.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പോളണ്ടിൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തി നിരവധി തവണ ലംഘിച്ച റഷ്യന് ഡ്രോണുകളെ പോളിഷ് സൈന്യം വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തി. റഷ്യൻ ഡ്രോണുകള് അബദ്ധത്തില് കടന്നു കയറിയതാവാമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. റഷ്യന് കടന്നുകയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിൻ്റെ മറുപടിക്ക് പിന്നാലെ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തി. "പോളണ്ടിനെതിരായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഒരു തെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം." ട്രംപിൻ്റെ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
എന്നാല് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോളണ്ടും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും നാറ്റോയും ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചൂവെന്ന ആരോപണം റഷ്യ നിരസിച്ചു. നാറ്റോയുടെ സന്നദ്ധത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി റഷ്യ മനഃപൂർവം ഡ്രോണ് കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയതാണെന്ന് നിരവധി യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
