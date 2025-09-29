ETV Bharat / international

പാക് അധീന കശ്‌മീരില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വന്‍ പ്രക്ഷോഭം; പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പില്‍ രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചു, ജനരോഷം ശക്തം

മുസഫറാബാദിലാണ് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായത്. ഇവിടുത്തെ പൊലീസ് നടപടിയാണ് ആളപായത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വെടിവയ്പ്പില്‍ രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചതോടെ പൊതുജനരോഷം ആളിക്കത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മുസഫറബാദ്: പാകിസ്ഥാന്‍ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പൊലീസ് വെടിയുതിര്‍ത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 22-ല്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായി വിദേശ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട ചെയ്തു. ജോയിന്‍റ് അവാമി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി (JKAAC) മുന്നോട്ടുവെച്ച ആവശ്യങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കാത്തതില്‍ ജനരോഷം ശക്തമായതോടെയാണ് മുസഫറാബാദ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കലാപം ശക്തമായത്.

മുസഫറാബാദിലാണ് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായത്. ഇവിടുത്തെ പൊലീസ് നടപടിയാണ് ആളപായത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വെടിവയ്പ്പില്‍ രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചതോടെ പൊതുജനരോഷം ആളിക്കത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രക്ഷോഭത്തിന്‍റെ തീവ്രത രൂക്ഷമായതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മിര്‍പൂര്‍, കോട്‌ലി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായ ഹര്‍ത്താലും ശക്തമായ റാലികളും തുടരുകയാണ്.

രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിലൂടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോട്‌ലിയില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. 'ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും, എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നു. ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം പൂര്‍ണ്ണ ശക്തിയോടെ തുടരുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മിര്‍പൂരിലും പ്രാദേശിക ജനങ്ങളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ബൈക്ക് റാലികള്‍ നടത്തി പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു.

സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം,രാഷ്ട്രീയ സ്വയംഭരണം, മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിരവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് ജോയിന്‍റ് അവാമി ആക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അധികാര വര്‍ഗത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക, പാകിസ്ഥാനില്‍ താമസിക്കുന്ന കശ്മീരി അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 12 നിയമസഭാ സീറ്റുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ്.

കൂടാതെ, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളില്‍ നിന്നുള്ള റോയല്‍റ്റി പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം, ബാലിസ്ഥാനിലേതിന് സമാനമായി സബ്‌സിഡിയുള്ള ഗോതമ്പ് മാവ് അനുവദിക്കണം എന്നിവയും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ്.

കൂടാതെ, മാംഗ്‌ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി താരിഫ് പ്രാദേശിക ഉല്‍പാദനച്ചെലവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിക്കണം, ഒപ്പം വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയനുകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനവും ജനാധിപത്യവല്‍ക്കരണവും ഉറപ്പാക്കണം എന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വലിയ അതൃപ്തിയാണ് മേഖലയിലെ വ്യാപകമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ വൻ സൈനിക സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുധധാരികളായ സൈനികർ പാക് അധീന കശ്മീരിലെ നഗരങ്ങളിലൂടെ ഫ്ലാഗ് മാർച്ചുകൾ നടത്തി. അയൽ പ്രവിശ്യയായ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതായി പാക് വാർത്താ വെബ്സൈറ്റായ ഡോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതിനുപുറമെ, തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിന്നും 1,000 അധിക സൈനികരെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി.

