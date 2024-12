ETV Bharat / international

കുവൈറ്റിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ബഹുമതി സ്വീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി - THE ORDER OF MUBARAK AL KABEER

Prime Minister Narendra Modi being accorded with a ceremonial welcome and Guard of Honour at Bayan Palace, on Sunday. Kuwait Prime Minister Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmed Al-Sabah is also present ( ANI )