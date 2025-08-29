ടോക്കിയോ: ദ്വിദിന ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജപ്പാന് തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലെത്തി. 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് മോദി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള താരിഫ് തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെയാണ് സന്ദർശനം. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 29) രാവിലെയാണ് പ്രധാന മന്ത്രി ടോക്കിയോയിൽ എത്തിയത്.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tokyo, Japan. He is on a two-day visit to Japan at the invitation of Japanese PM Shigeru Ishiba to participate in the 15th India-Japan Annual Summit.— ANI (@ANI) August 29, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/GF1JvX9mJf
ജപ്പാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗേരു ഇഷിബയും മറ്റ് ഉന്നതരും ചേര്ന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ടോക്കിയോ വിമാനത്താവളത്തില് സ്വീകരിച്ചത്. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള വികസന സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇഷിബയുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും ഇടപഴകാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഇത് ഒരു പുതിയ അവസരമായി കാണുന്നുവെന്ന് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Over the next few days, will be in Japan and China to attend various bilateral and multilateral programmes. In Japan, will take part in the 15th Annual India-Japan Summit and hold talks with PM Shigeru Ishiba. The focus would be on deepening our Special Strategic and Global…— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2025
സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, സാങ്കേതിക വിദ്യ , നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകളില് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയും നിര്ണായക കരാറുകളില് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്ഘകാല സൗഹൃദബന്ധം ഈ സന്ദര്ശനത്തോടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും.
東京に到着しました。インドと日本が開発協力を引き続き強化する中、本訪問では石破総理をはじめとする方々と意見交換し、既存のパートナーシップを深化させ、新たな協力の可能性を探る機会となることを期待しています。@shigeruishiba pic.twitter.com/h4ZahMDIk2— Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2025
ടോക്കിയോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജാപ്പനീസ് വ്യവസായികളെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും കാണും. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തം മോദിയും ഷിഗെരു ഇഷിബയും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2023–24 ൽ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 2280 കോടി യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു.
2024 ഡിസംബറോടെ ഇത് 4320 കോടി യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപകരായി ജപ്പാൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി, വ്യാവസായിക മത്സരശേഷി, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൈനയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ അദ്ദേഹം ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും.
മോദിയെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാന് ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യന് സമൂഹം
15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാന് വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ജപ്പാനിലെ ഇന്ത്യന് സമൂഹം തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളും ജാപ്പനീസ് കലാകാരന്മാരും മറ്റും ചേര്ന്ന് വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
