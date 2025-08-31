ETV Bharat / international

"സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ പാത ഇനി എസ്‌സിഒയില്‍", ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചൈന - SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION

എസ്‌സിഒയുടെ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകും

Chinese President Xi JinPing (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 10:29 AM IST

ബെയ്‌ജിങ് (ടിയാൻജിൻ): ഷാങ്ഹായ്‌ സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ 2025 ലെ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ. സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ബഹുരാഷ്‌ട്രവാദം ഉയർത്തുക, ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്‌ദം ഉയര്‍ത്തുക എന്നീ വിഷയങ്ങളാവും ചർച്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പങ്കെടുക്കാൻ എസ്‌സിഒ രാജ്യങ്ങൾ

ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്‌തംബർ ഒന്ന് എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ഇരുപതിലധികം വിദേശ നേതാക്കളും പത്ത് അന്താരാഷ്‌ട്ര സംഘടനാ മേധാവികളും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എസ്‌സിഒ കൗൺസിലർമാരുടെ യോഗത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻ പിങ് മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തും. എസ്‌സിഒ ഉച്ചകോടിയ്ക്ക് ചൈന ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് അഞ്ചാം തവണയാണ്. എസ്‌സിഒ എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉച്ചകോടിയായിരിക്കും ചൈനയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

രാജ്യ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര വളർച്ച ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും ബഹുരാഷ്‌ട്രവാദം വളർത്തുന്നതിനും എസ്‌സിഒ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ഉച്ചകോടി സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ഫലമായിരിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും യി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഉച്ചകോടിയിലൂടെ ഐക്യദാർഢ്യം, ഏകോപനം, ചലനാത്മത, ഉത്പാദന ക്ഷമത, എന്നിവകൊണ്ട് സവിശേഷമായ വികസനത്തിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളെ എത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്," യി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

എസ്‌സിഒയുടെ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകും. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ 80-ാം വർഷവും ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ 80-ാം സ്ഥാപക വാർഷികവും ആഘോഷിക്കുമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എസ്‌സിഒ ബാങ്ക് പോലുള്ള പദ്ധതികൾ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കൂടുതൽ പങ്കാളികളെയും വിപണി സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടപെടൽ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നും ഉച്ചകോടിയിലൂടെ അത് സാധ്യമാക്കുമെന്നും ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റഷ്യൻ, ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ,സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മേധാവി സൺ ഷുവാങ്സി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ പാത ഇനി എസ്‌സിഒയിലാണെന്നും ഷുവാങ്സി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈന, ഇന്ത്യ, ഇറാൻ, ഖസാക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, റഷ്യ, താജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്‌ബക്കിസ്ഥാൻ, ബെലാറസ് എന്നിവയാണ് എസ്‌സിഒ രാജ്യങ്ങൾ. അതേസമയം, ട്രംപിൻ്റെ താരിഫ് യുദ്ധത്തിനിടെ ഈ ഉച്ചകോടി ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. അമേരിക്ക അധിക തീരുവ ഈടാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്തുകയും കൂടുതല്‍ നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

