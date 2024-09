ETV Bharat / international

'നന്ദി, ന്യൂയോർക്ക്! ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവന വളരെ വലുത്': അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി - PM MODI US PROGRESS

Prime Minister Narendra Modi during an Indian community event, in New York, ( ETV Bharat )