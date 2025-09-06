"ഇന്ത്യക്കും യുഎസിനുമിടയിൽ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്"; ട്രംപിൻ്റെ 'സൗഹൃദ' പരാമർശത്തോട് യോജിച്ച് മോദി
ഇന്ത്യ യുഎസ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നിലപാടിനോട് പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് മോദി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ 'സൗഹൃദ' പരാമർശത്തോട് യോജിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യ യുഎസ് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നിലപാട് പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് മോദിയുടെ പ്രതികരണം.
"പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ-യുഎസുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിനെയും പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യക്കും യുഎസിനുമിടയിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായ സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്", മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
"ഇന്ത്യയുമായി പ്രത്യേക ബന്ധം, മോദി നല്ല സുഹൃത്താണ്"
വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വച്ചാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിൽ പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. 'ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?' എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ''ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും തയാറാണ്. മോദി എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്.
ഞങ്ങള് എപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും, പക്ഷേ സമീപകാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല'' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും താൻ അത് അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
പരിഹസിച്ച് ട്രംപ്
ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയെയും റഷ്യയെയും യുഎസിന് നഷ്ടമായെന്നും അവർക്ക് ദീർഘവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും പരിഹസിച്ചിരുന്നു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ചൈനീസ് നേതാവ് ഷി ജിൻപിങ്ങിനുമൊപ്പമുള്ള മോദിയുടെ പഴയ ഫോട്ടോ ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ചൈനീസ് നഗരമായ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായി സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ മോദി, ഷി ജിൻപിങ്ങ്, പുടിൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ആഗോളത്തലത്തിൽ പിടിച്ചുപറ്റിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രംപ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.
അമേരിക്കൻ യാത്ര ഒഴിവാക്കി മോദി
അതേസമയം, യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പുറത്തിറക്കിയ പ്രഭാഷകരുടെ പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ മോദിയുടെ പേരില്ല. പൊതുസഭയുടെ വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മന്ത്രി എന്നാണ് പ്രഭാഷകരുടെ പുതുക്കിയ പട്ടികയിലുള്ളത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ആവും ഇതെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 27 നാണ് അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക.
