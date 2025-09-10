ETV Bharat / international

'നേപ്പാളിലെ സംഘര്‍ഷം ഹൃദയഭേദകം, എല്ലാവരും സമാധാനത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കണം': പ്രധാനമന്ത്രി

നേപ്പാളിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സുരക്ഷാസേന സംഘർഷം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സമരം അക്രമാസക്തമായത്. യുവാക്കള്‍ സമാധാനത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.

PM MODI ON NEPAL VIOLENCE NEPAL AGITATION NEPAL GENZ AGITATION SOCIAL MEDIA BAN NEPAL
PM Modi And Nepal Violence (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 7:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അക്രമം ഹൃദയഭേദകമെന്നും നേപ്പാളിൻ്റെ സ്ഥിരത, സമാധാനം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാധാനത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ മുഴുവന്‍ നേപ്പാളി യുവാക്കളോട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ ഒലിയും പ്രസിഡൻ്റ് രാംചന്ദ്ര പൗഡേലും രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും സൈന്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. നേപ്പാളിൻ്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ്. സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും സൈനിക വക്താവും അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്‌സ് ആപ്പ്, ഇൻസ്റ്റ്‌ഗ്രാം തുടങ്ങി 26 സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നിരോധിച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ നടത്തിയ യുവജനതയുടെ പ്രക്ഷോഭം പിന്നീട് സർക്കാർ ദുർഭരണത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 09) സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് സമരക്കാർ ഇതുവരെ പിന്മാറിയിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി ശർമ ഒലിയുടെ രാജിക്കായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭം കലാപമായി മാറിയത് നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ്.

‘ജെൻ സി വിപ്ലവം’ എന്നപേരിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം സുരക്ഷാസേന അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സമരം അക്രമാസക്തമായത്. സംഘർഷത്തിൽ 19 പേർ മരിക്കുകയും 347 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു.

Also Read: നേപ്പാൾ ജെൻ-സി പ്രക്ഷോഭം: ബിഹാർ- നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സായുധ സേന

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ON NEPAL VIOLENCENEPAL AGITATIONNEPAL GEN Z AGITATIONSOCIAL MEDIA BAN NEPALPM MODI ON NEPAL PROTEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.