ടോക്യോ: ഷഹ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഏഴ് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി ചൈനീസ് മണ്ണില് കാലു കുത്തുന്നത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനമാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്ത്യന് സമയം വൈകിട്ട് നാലിനാണ് മോദി ചൈനയിലെത്തുക.
Also Read: അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല് 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്
നാളെ മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന് പിങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നാളെ ഇന്ത്യന് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് മോദി ഷി ജിന് പിങ് ചര്ച്ച നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാല്വന് സംഘര്ഷത്തിന് ശേഷമുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ ചൈന സന്ദര്ശനമാണ്.
വിമാന സര്വീസുകള് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള ചര്ച്ചകള് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
സന്ദര്ശനവേളയില് ടിയാന്ജിനില് നടക്കുന്ന ഷങ്ഹായി സഹകരണ സംഘടനയുടെ ഉച്ചകോടിയില് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. നാളെയും മറ്റെന്നാളുമാണ് ഉച്ചകോടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വളരെ സുപ്രധാന ഉച്ചകോടിയായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് ഷങ്ഹായ്. ഇന്ത്യയുടെ അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നികുതിയില് തട്ടി വഷളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചൈന സന്ദര്ശനത്തെ ലോകം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് പുടിന് അടക്കമുള്ള ലോകനേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് ട്രംപ് അമിത നികുതി ചുമത്തിയത്.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബറിലെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനയിൽ വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി വ്ളാഡിമിർ പുടിന് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മോസ്കോയില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് യൂറി ഉഷാക്കോവ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ജപ്പാന് സന്ദര്ശന വേളയില് പതിമൂന്ന് സുപ്രധാന കരാറുകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പ് വച്ചു. പല ഉദ്യമങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനവുമുണ്ടായി. നമ്മുടെ ജനങ്ങള്ക്ക് പ്രയോജനകരമായ പലതും സന്ദര്ശനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായെന്നാണ് മോദി എക്സില് കുറിച്ചത്. ജപ്പാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇഷിബയ്ക്കും ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങള്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, പാരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത, സാങ്കേതികവിദ്യയും നവീകരണവും, ആരോഗ്യം ഉള്പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും ശക്തമായ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുമായിരുന്നു മോദിയുടെ ജപ്പാൻ സന്ദര്ശനം.