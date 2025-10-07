ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് മൂന്ന് പേര്ക്ക്, ഇക്കുറിയും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠനത്തിന്
ഇലക്ട്രിക് സര്ക്യൂട്ടിലെ ഊര്ജ്ജ ക്വണ്ടൈസേഷന് കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം
Published : October 7, 2025 at 3:47 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 4:18 PM IST
സ്റ്റോക്ഹോം: ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേല് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് പേര്ക്കാണ് ഇക്കുറി ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേലും. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠനത്തിനാണ് ഇക്കുറിയും നൊബേല് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ജോണ് ക്ലാര്ക്ക്, മൈക്കിള് എച്ച് ഡെവോറൈറ്റ്, ജോണ് മാര്ട്ടിനസ് എന്നിവര്ക്കാണ് പുരസ്കാരം. ഇലക്ട്രിക് സര്ക്യൂട്ടിലെ ഊര്ജ്ജ ക്വണ്ടൈസേഷന് കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം. മാക്രോസ്കോപിക്ക് ക്വാണ്ടം ടണലിങും ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചു.
WATCH LIVE: Join us for the 2025 Nobel Prize in Physics announcement.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:45 CEST.
Where are you watching from?#NobelPrizehttps://t.co/rogqaeFtSu
മൂവരും കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോൾ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിനാണ് അംഗീകാരം. 1984നും 85നും ഇടയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിനാണ് പുരസ്കാരംം.
ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ പരമാവധി വലിപ്പം എത്രയാകുമെന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ്. കൈയ്യിലൊതുങ്ങാവുന്നത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിങ്ങും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഊർജ്ജ നിലകളും സാധ്യമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജോൺ ക്ലാർക്കിനും സംഘത്തിനുമായി. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ നിർണായകമായി.
എന്താണ് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്?
അതി സൂക്ഷ്മ ലോകത്തെ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആധുനിക കാലത്തെ ധാരാളം സാങ്കേതികതകള് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. എല്ഇഡി വിളക്കുകള്, ലേസര്, അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകള്, മൊബൈല് ക്യാമറകളിലെ സെന്സറുകള് എന്നിവ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ സംഭാവനകളാണ്. കാര്ബണ് ഡേറ്റിങിനും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെന്ഡ്രൈവിലും ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിലും ഒക്കെ മെമ്മറികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ജിപിഎസ് സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നിവയുടെ പഠനത്തിന് അടിത്തറയിടാന് ക്വാണ്ടം ശാഖയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. അടുത്തിടെ ജീവ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലും ഇവയുടെ സാധ്യതകള് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
1901 മുതൽ 2024 വരെ 118 തവണയായി 226 പേർക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബേൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചതിനാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം ജോൺ ഹോപ്ഫീൽഡ്, ജിയോഫ്രി ഹിന്റൻ എന്നിവർക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിച്ചത്.
Also Read: ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ഇരു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാന് ജര്മ്മനി; ഈനാടു ഇടിവി ഭാരതിനോട് ജര്മ്മന് സ്ഥാനപതി
രസതന്ത്ര നൊബേൽ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. സാഹിത്യ നൊബേൽ വ്യാഴാഴ്ചയും സമാധാന നൊബേൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. 11 മില്യൻ സ്വീഡിഷ് ക്രോണർ (1.2 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ) ആണ് പുരസ്കാരത്തുക. ഡിസംബർ 10ന് ആൽഫ്രഡ് നൊബേലിന്റെ ചരമവാർഷികത്തിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.
ഇന്നലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് മേരി ഇ ബ്രങ്കോവ്, ഫ്രെഡ് റാംസ്ഡെൽ, ഷിമോൺ സകാഗുച്ചി എന്നിവരെ നൊബേല് ജേതാക്കളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ മാസം 13ഓടെ എല്ലാ മേഖകളിലെയും പുരസ്കാരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിക്കും.
ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയുന്ന രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ റെഗുലേറ്ററി ടി കോശങ്ങളെയാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മാണുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചില സൂക്ഷ്മാണുക്കള് മനുഷ്യ കോശങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്.
ഇവിടെയാണ് പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായ ഇത്തരം സൂക്ഷാമാണുക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് ജേതാക്കള് കണ്ടെത്തി പഠനം നടത്തിയത്. ഇതാണ് പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസ്.
ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ
നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് നിമിത്തമായ വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ. 1833 ഒക്ടോബർ 21ന് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്കോമിലായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് നൊബേലിൻ്റെ ജനനം. ഡൈനാമൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ കോടികളുടെ സമ്പാദ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം വിൽപത്രത്തിൽ നിർദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായിട്ടാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഡൈനാമൈറ്റ് 1871 മുതൽ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. അതോടെ ലോക സമാധാനത്തിന് തന്നെ അത് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഭയന്ന ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ലോകനന്മയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1896 ഡിസംബർ 10ന് ഇറ്റലിയിലെ സാൻ്റിമോയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.