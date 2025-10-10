ഫിലിപ്പീന്സിനെ തകിടം മറിച്ച് ഭൂകമ്പം; മരണ സംഖ്യ അഞ്ചായി, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിച്ചു
ഫിലിപ്പീന്സില് ഭൂകമ്പത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി. ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിന്വലിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.
മനില: തെക്കന് ഫിലിപ്പീന്സിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി. നിരവധി പേര്ക്കാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലുണ്ടായ അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചു.
മരിച്ചവരില് രണ്ട് പേര് ഡാവോ ഓറിയന്റല് സ്വദേശികളാണ്. ഇരുവരും തകര്ന്ന വീടിനുള്ളില് കുടുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ നെൽസൺ ദയാംഗിരാങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 10) രാവിലെയാണ് 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്.
തെക്കന് ഫിലിപ്പീന്സില് ഒരു ആശുപത്രിയും സ്കൂളും തകര്ന്നു. വൈദ്യുതി വിതരണവും തടസപ്പെട്ടു. ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടത് പിന്വലിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്ന്ന് തീരപ്രദേശങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഭൂകമ്പത്തിന് പിന്നാലെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷവും ഫിലിപ്പീൻസിന്റെയും ഇന്തോനേഷ്യയുടെയും തീരങ്ങളിൽ തിരമാലകള്ക്ക് ശക്തിപ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാന് കാരണം. എന്നാല് തിരമാലയില് ഏതാനും സമയം കൂടി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിപ്പുണ്ട്.
ഡാവോ ഓറിയന്റലിനടുത്തുള്ള ആറ് തീരദേശ പ്രവിശ്യകളിൽ തിരമാല ശക്തമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് സ്ഥിതി ശാന്തമായെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ വടക്കൻ സുലവേസി പ്രവിശ്യയിൽ 3.5 മുതൽ 17 സെന്റീമീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ചെറിയ സുനാമി തിരമാലകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഇന്തോനേഷ്യന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഭൂകമ്പം വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. ഭൂകമ്പത്തില് ഇനിയും തുടര് ചലനങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വോള്ക്കനോളജി ആന്ഡ് സീസ്മോളജി അറിയിച്ചു. ഭൂകമ്പത്തില് തകര്ന്ന ആശുപത്രിയില് നിന്നും ഏകദേശം 250 രോഗികളെ ഒഴിപ്പിച്ചൂവെന്നും അവരെ താത്ക്കാലിക ടെന്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാര്പ്പിച്ചൂവെന്നും ഗവര്ണര് പറഞ്ഞു.
ഡാവോ നഗരത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉള്പ്പെടെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുമരുകളില് വിള്ളല് രൂപപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. എന്നാല് സര്വീസുകളൊന്നും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓഫിസ് ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബെർണാഡോ റാഫേലിറ്റോ അലജാൻഡ്രോ നാലാമൻ പറഞ്ഞു.
ഭൂകമ്പത്തിന്റെ നടുക്കം പങ്കിട്ട് ജനങ്ങള്: 'ഞാന് യാത്രയിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് എന്റെ കാര് ആടിയുലഞ്ഞത്. വഴിയരികിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകള് കുലുങ്ങുന്നതും ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടു. ഇതോടെ വീടുകളില് നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളില് നിന്നും ജനങ്ങള് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയെന്ന്' ഡാവോ ഓറിയന്റലിലെ ജുൻ സാവേദ്ര പറഞ്ഞു.
'നേരത്തെ ഭൂകമ്പങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇതാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായത്. ഭൂകമ്പത്തില് ഹൈസ്കൂളിന്റെ ചുമരില് വിള്ളല് രൂപപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില് ഭയപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികളില് പലര്ക്കും തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവും സംഭവിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ 50 വിദ്യാര്ഥികളെയാണ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും' സാവേദ്ര പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മനായില് നിന്നും 100 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള സ്കൂളുകളില് പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തിവച്ചു.
