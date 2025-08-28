ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി വീണ്ടും ട്രംപിൻ്റെ വ്യാപാര ഉപദേഷ്ടാവ് പീറ്റർ നവാരോ. യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധം തുടരാൻ റഷ്യയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്നും റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തിയാൽ തീരുവയിൽ ഇളവ് നൽകാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബ്ലൂംബെർഗ് ടെലിവിഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പവറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പീറ്റർ നവാരോ.
റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ കൊള്ളലാഭം കൊയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് നവാരോ ആരോപിച്ചു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ നിർത്തിയാൽ, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവ 25 ശതമാനമായി കുറക്കാൻ യുഎസിന് കഴിയുമെന്ന് പീറ്റർ നവാരോ വ്യക്തമാക്കി.
മോദി ഒരു മികച്ച നേതാവാണ്. എന്നാൽ റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയെ നികുതികളിലെ 'മഹാരാജ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. "റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവർ (ഇന്ത്യ) പറയുന്നു. അവരെന്താണ് അർഥമാക്കുന്നതെന്നും പീറ്റര് നവാരോ ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങി ലാഭം നേടുകയാണ് ഇന്ത്യ. അവ ശുദ്ധികരിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നു.
Trump trade adviser Peter Navarro— Sidhant Sibal (@sidhant) August 28, 2025
" indians are so arrogant about this. it's our sovereignty. say we can buy oil from whoever we want. india, you’re the biggest democracy in the world. act like one. side with democracies, in bed with authoritarians” pic.twitter.com/RJQ9mDXaG3
ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം റഷ്യക്കാർ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും യുക്രേനിയക്കാരെ കൊല്ലാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. റഷ്യയുടെ ആക്രമണം കാരണം അമേരിക്കൻ നികുതിദായകർ യുക്രേനിയക്കാര്ക്ക് കൂടുതൽ സഹായവും ആയുധങ്ങളും നൽകേണ്ടിവരുന്നുവെന്ന് പീറ്റർ നവാരോ പറഞ്ഞു.
പുടിൻ്റെ യുദ്ധമല്ല, മോദിയുടേത്: പീറ്റർ നവാരോ
ബ്ലൂംബെർഗ് ടെലിവിഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പവറിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് പീറ്റർ നവാരോ. പുടിൻ്റെ യുദ്ധമല്ലെന്നും മോദിയുടേതാണ് യുദ്ധമെന്നും പീറ്റർ നവാരോ പറഞ്ഞു. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ റഷ്യയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനും മറ്റും കാരണമാകുന്നുവെന്നും പീറ്റർ നവാരോ പറഞ്ഞു. ഈ രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തിയാൽ, റഷ്യയുടെ ഫണ്ടിൻ്റെ അഭാവം മൂലം യുദ്ധം വേഗത്തിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇന്ത്യക്കാർ അഹങ്കാരികളാണെന്നും ഇത് തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക. ജനാധിപത്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയെന്നും പീറ്റര് നവാരോ പറഞ്ഞു.
