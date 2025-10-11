മുറിവുണങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഗാസ സമാധാനത്തിലേക്ക്; സ്വദേശത്തേക്ക് തിരികെയെത്തി ജനങ്ങള്, മടക്കം വെടിനിര്ത്തലിന് പിന്നാലെ
ഗാസയില് നിന്നും പലായനം ചെയ്ത ജനങ്ങള് തിരികെയെത്തുന്നു. ഇന്നലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് ജനങ്ങള് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്. ഇന്നലെയുണ്ടായ ഷെല്ലാക്രമണം വെടിനിര്ത്തലിന് പിന്നാലെ അവസാനിപ്പിച്ചതായും ഗാസ നിവാസികള് പറയുന്നു.
Published : October 11, 2025 at 1:10 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 1:24 PM IST
ഗാസ: തുടർച്ചയായ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമകളും പേറി അവർ വീണ്ടും ഗാസയുടെ മണ്ണിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ്. 2023 ഒക്ടോബറിൽ വീടും മണ്ണും വിട്ട് കൂട്ടപ്പലായനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഊളിയിട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന പലരും തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്കൊപ്പമില്ല. വംശഹത്യക്കൊടുവില് ബാക്കിയാകുന്നത് ഛിന്നഭിന്നമായതോ ഭാഗികമായി തകർന്നതോ ആയ പാർപ്പിടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും കുറേ മനുഷ്യരുടെ ക്ഷയിക്കാത്ത ഓർമകളും.
അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പലസ്തീൻ ജനത ഗാസയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും വരും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മോചിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി. എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോഴും പലസ്തീൻ ജനത അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.
ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയ്ക്കിടയിലും മരണത്തിൻ്റെയും വേർപാടിൻ്റെയും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വേദനയിലും യുദ്ധം അവസാനിച്ചേക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പലസ്തീൻ ജനത ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി. “വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും വേദന ഒരു പരിധിവരെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഈ വെടിനിർത്തലിനായി” വടക്കൻ ഗാസയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ജമാൽ മെസ്ബ പറഞ്ഞു.
"ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ, മരക്കഷ്ണങ്ങൾ, കലങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയില് നിന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുകയാണ്" ഖാൻ യൂനിസിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ഫത്മ റദ്വാൻ പറഞ്ഞു.
"നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ നിലംപൊത്തി. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. എല്ലായിടത്തും നാശം” ഖാൻ യൂനിസിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ഹാനി ഒമ്രാൻ പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ 2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ആരംഭിച്ച പുതിയ പതിപ്പിൽ 67,000ത്തിലധികം പലസ്തീൻ ജനത മരിച്ചതായും 1,70,000 ത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. മരണങ്ങളിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഘർഷത്തിന് വിരാമമിട്ട് കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും ഒഴിയുമ്പോൾ ഗാസ ഇനിയാര് ഭരിക്കുമെന്നും ഹമാസ് നിരായുധീകരിക്കുമോ തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളാണ് ലോക ജനതയുടെ മനസിൽ. മാർച്ചിൽ ഏകപക്ഷീയമായി വെടി നിർത്തൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഹമാസ് ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം പുനരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചിൻ നെതന്യാഹു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗാസയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
2025 ഒക്ടോബർ 10ന് വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണം കരാർ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ അവസാനിച്ചതായും ഗാസ നിവാസികൾ പറഞ്ഞു. വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം ഏകദേശം രണ്ടായിരം പലസ്തീൻ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ഒരുങ്ങുന്നതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഫതഹ് നേതാവ് മാർവാൻ ബർഗൂട്ടി അടക്കമുള്ള പലസ്തീൻ തടവുകാരെ മോചന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ഇസ്രയേൽ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹമാസിൻ്റെ മുതിർന്ന അംഗവും ചർച്ചകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയ ഖലീൽ അൽ-ഹയ്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബന്ദികളുടെ മോചനം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി രണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചെന്ന് ഹമാസ് അംഗം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ബന്ദികളുടെ മോചനം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായും അംഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തടങ്കലിൽ വച്ച് മരിച്ചൂവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി വിട്ടു നല്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടിടങ്ങളിലെ അതിർത്തിയിലും ഗാസയ്ക്കുള്ളിലും സൈനിക സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തണമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അറബ്, മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികർ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സേനയായിരിക്കും ഗാസയ്ക്കുള്ളിലെ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും ഇസ്രയേൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഗാസയുടെ പുനർനിർമാണത്തിന് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
