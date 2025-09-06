'വെള്ളപ്പൊക്കം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് കൃത്യമായി നല്കിയില്ല'; ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിമര്ശനവുമായി പാകിസ്ഥാന്
സിന്ധു നദീജല കരാര് ഇന്ത്യ പൂര്ണമായും പാലിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്.
Published : September 6, 2025 at 7:33 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ വിവരങ്ങള് തങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായി കൈമാറിയില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഷഫ്ഖത്ത് അലി ഖാന്. നയതന്ത്ര മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ വിവരങ്ങള് നൽകിയതെന്നും സിന്ധു ജല കമ്മിഷണറുടെ സ്ഥാപിത ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിന്ധു നദീജല കരാര് ഇന്ത്യ പൂര്ണമായും പാലിക്കണമെന്നും മുന്കാലങ്ങളെ പോലെ വിശദമായ ആശയ വിനിമയം നടത്തണമെന്നും ഷഫ്ഖത്ത് അലി ഖാന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു.
ഏപ്രിൽ 22ന് പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം 1960ലെ സിന്ധു ജല ഉടമ്പടി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നടപടികൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സിന്ധു ജല കമ്മിഷണറുടെ സ്ഥാപിത ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് പറയുന്നത്.
സിന്ധു ജല ഉടമ്പടിയുടെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇന്ത്യ പൂർണമായും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ സിന്ധു ജല കമ്മിഷണർ വഴിയാണ് പങ്കിടുന്നത്. ലോകബാങ്കിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ഉടമ്പടി, 1960 മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയിലുള്ള സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും വിതരണവും ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ചതാണെന്നും പാക് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ബ്രിക്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക എന്നത് പാകിസ്ഥാന് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും റഷ്യ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷഫ്ഖത്ത് അലി ഖാൻ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ ചൈനയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബ്രിക്സിലെ അംഗത്വം എന്നത് പാകിസ്ഥാന് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്.
റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അപേക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രണ്ട് നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച വിശദവിവരങ്ങള് ഷഫ്ഖത്ത് അലി ഖാൻ വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രിക്സ്, 2024ൽ ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് 2025ൽ ഇന്തോനേഷ്യയും ചേർന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനാണ് പാകിസ്ഥാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അതേസമയം രണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വഷളാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അഫ്ഗാൻ തീവ്രവാദമെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസം, സംസ്കാരം, ചരിത്രം, ഭാഷ എന്നിവയുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ബന്ധത്തിന് പ്രധാന തടസമാണിത്. അഫ്ഗാൻ പക്ഷം പരിഹരിക്കണമെന്നും അലി ഖാൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി.
Also Read: 'മോദി ഇപ്പോള് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാലും നല്ല സുഹൃത്ത്'; ഇന്ത്യയുമായുള്ളത് പ്രത്യേക ബന്ധമെന്നും ട്രംപ്