Published : September 19, 2025 at 8:12 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: സൗദി അറേബ്യയുമായി അടുത്തിടെ ഒപ്പുവച്ച പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാര് ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം രാജ്യത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പാകിസ്ഥാന്. പ്രതിരോധ സഹകരണം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സംയുക്ത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധതയാണ് കരാറിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും പാകിസ്ഥാന് വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് വക്താവ് ഷഫ്ഖത്ത് അലി ഖാന് പറഞ്ഞു.
കരാറിനെ 'മേഖലയിലും ലോകത്തിലും സമാധാനവും സുരക്ഷയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ല്' എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിവാര വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മില് ബുധനാഴ്ചയാണ് 'തന്ത്രപരമായ പരസ്പര പ്രതിരോധ' കരാറില് ഒപ്പുവെച്ചത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ആക്രമണവും 'രണ്ടുപേര്ക്കും എതിരായ ആക്രമണമായി' കണക്കാക്കുമെന്നാണ് ഈ കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ.
ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ പ്രധാന യുഎസ് സഖ്യകക്ഷിയായ ഖത്തറില് ഹമാസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേല് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കരാര് ഉണ്ടായത്. ഈ സംഭവവികാസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച ഇന്ത്യ, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാദേശിക, ആഗോള സ്ഥിരതയ്ക്കും ഈ നീക്കത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് പഠിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
'ഇത് സ്വഭാവത്തില് പ്രതിരോധാത്മകമാണ്, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം രാജ്യത്തിനെതിരെയല്ല. ഇത് പ്രാദേശിക സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ഷഫ്ഖത്ത് അലി ഖാന് പറഞ്ഞു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നേതൃത്വം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയര്ത്താന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിന്റെ റിയാദ് സന്ദര്ശന വേളയില് ഉന്നതതല പ്രതിനിധികള് ഔദ്യോഗിക ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുത്തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും ഒരു പ്രത്യേക സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ബന്ധം പങ്കിടുന്നുണ്ടെന്നും മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും രണ്ട് പുണ്യ പള്ളികളുടെ നാടിനോട് പാകിസ്ഥാന് ജനതയ്ക്ക് ആഴമായ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നും ഖാന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
1960-കള് മുതലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു മൂലക്കല്ലായി തുടരുന്നു. ബന്ധം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടുത്താന് ഇരു നേതാക്കളും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാകിസ്ഥാന്-സൗദി പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റമായാണ് ഈ കരാര് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
1982-ല്, സൗദി മണ്ണില് പാകിസ്ഥാന് സൈനികര്ക്ക് പരിശീലനവും ഉപദേശക പിന്തുണയും നല്കുന്ന ഒരു ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ സഹകരണ കരാറില് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.