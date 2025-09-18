ETV Bharat / international

ഒരു രാജ്യത്തിന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം; പരസ്‌പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ച് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും

'തന്ത്രപരമായ പരസ്‌പര പ്രതിരോധ കരാർ' എന്നാണ് പുതിയ കരാറിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

The 'Strategic Mutual Defence Agreement' was signed during Prime Minister Shehbaz Sharif’s state visit to Riyadh, where he was received by Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman at Al-Yamamah Palace. (X@999saudsalman)
റിയാദ്: പരസ്‌പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും. കരാറിന് 'തന്ത്രപരമായ പരസ്‌പര പ്രതിരോധ കരാർ' (Strategic Mutual Defense Agreement) എന്നാണ് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ നടന്ന ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്നതാണ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥയെന്ന് ബുധനാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അൽ-യമാമ കൊട്ടാരത്തിലെ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. സന്ദര്‍ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചത്.

ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണമെന്ന പ്രഖ്യാപനം

എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും താത്പര്യങ്ങളുടെയും അടുത്ത പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്ത്രപരമായ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചതെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയും സമാധാനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഷെരീഫിനോടൊപ്പം പാക് മന്ത്രിമാരും

സൗദി തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിനെ റിയാദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്‌ദുൾ റഹ്‌മാൻ ബിൻ അബ്‌ദുൾ അസീസ് സ്വീകരിച്ചു. പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖവാജ ആസിഫ്, ധനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഔറംഗസേബ്, വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി അത്തൗള്ള തരാർ, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മുസാദിക് മാലിക്, സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് താരിഖ് ഫത്തേമി എന്നിവരും ഷഹബാസ് ഷെരീഫിനോടൊപ്പം സൗദിയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സഹകരണത്തിനും പുതിയ വഴികൾ കണ്ടിപിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം സവിശേഷ പങ്കാളിത്തം ഏകീകരിക്കാനും സന്ദർശനം മുതൽകൂട്ടാകുമെന്നും രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഈ സന്ദർശനം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും സുപ്രധാനമാണെന്ന് പാക് വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്കുള്ള പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സന്ദർശനമാണിത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഹമാസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ദോഹയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അറബ്-ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായാണ് ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ ഖത്തർ സന്ദർശിച്ചത്.

