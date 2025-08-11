ETV Bharat / international

കശ്‌മീർ പാകിസ്ഥാന്‍റെ മഹാധമനി; ഇന്ത്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ട്രംപിന് നന്ദിയെന്നും പാക് സൈനിക മേധാവി - ASIM MUNIR ANTI INDIA REMARK IN US

യുഎസുമായി പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അസിം മുനീര്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്‌താവനകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ASIM MUNIR INDIA PAKISTAN CONFLICT LATEST NEWS IN MALAYALAM ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്‍ യുദ്ധം
അസിം മുനീര്‍ (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 10:36 AM IST

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: കശ്‌മീര്‍ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മഹാധമനിയാണെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര്‍. യുഎസ്‌ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ഫ്ലോറിഡയിലെ ടാമ്പയിൽ പാക് ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ഈ പ്രസ്‌താവന ആവര്‍ത്തിച്ചത്. നേരത്തെ, പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുമ്പും സമാന പ്രസ്‌താവന നടത്തിയ അസിം മുനീര്‍ പാകിസ്ഥാൻ കശ്‌മീർ വിഷയം മറക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് അപ്പോള്‍ തന്നെ ഇന്ത്യ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായ കശ്‌മീര്‍ രാജ്യത്തെ ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമാണ്. അവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി കയ്യേറ്റം നടത്തിയെന്നത് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാന് കശ്‌മീരുമായുള്ള ഏകബന്ധമെന്നുമായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചത്. നിലവില്‍ യുഎസുമായി പുതിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അസിം മുനീര്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്‌താവനകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നല്‍കി

"കശ്‌മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമല്ല, മറിച്ച് അപൂർണമായൊരു അന്താരാഷ്ട്ര അജണ്ടയാണ്. ഖ്വയ്‌ദ-ഇ-ആസം പറഞ്ഞതുപോലെ, കശ്‌മീർ പാകിസ്ഥാന്‍റെ മഹാധമനിയാണ്" - അസിം മുനീര്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമീപകാല സംഘർഷത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും ശക്തമായും പ്രതികരിച്ചു. ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിനും ഉചിതമായ മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസിം മുനീര്‍ തന്‍റെ പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒന്നര മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യുഎസിലേക്കുള്ള പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. ഇതു പാകിസ്ഥാൻ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ മാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അസിം മുനീര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ക്രിയാത്മകവും സുസ്ഥിരവുമായൊരു പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് ഈ സന്ദർശനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പാക് സൈനിക മേധാവി വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപിന് നന്ദി

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്‌ത ട്രംപിനോട് പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു. പ്രസംഗത്തിനിടെ, യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ വൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധ രംഗത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഗണ്യമായ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുനീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് അസിം മുനീര്‍ യുഎസിലേക്ക് എത്തിത്. അന്ന് ട്രംപുമായി ഒരു സ്വകാര്യ ഉച്ചഭക്ഷണ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. സാധാരണയായി രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര്‍ക്കാണ് യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഭക്ഷണ വിരുന്ന് ഒരുക്കാറുള്ളത്. എണ്ണ കരാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎസ്-പാകിസ്ഥാൻ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ആ കൂടിക്കാഴ്‌ച അവസാനിച്ചത്.

