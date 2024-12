ETV Bharat / international

'മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഗാസയിലെ ജനങ്ങള്‍', 20 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ ദുരിതത്തില്‍, ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി യുഎൻ ഏജൻസി - 2 MILLION PEOPLE TRAPPED IN GAZA

Palestinian children wait for food at a distribution center in Deir al-Balah, Gaza Strip, ( AP )