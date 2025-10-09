കൊടും പട്ടിണി; ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി കൈ നീട്ടുന്നവര്, കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവില് മരിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഗാസയിലെ നടുക്കുന്ന കാഴ്ച
കടുത്ത ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമമുണ്ടായതോടെ ഗാസയില് അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള 54, 600 ലധികം കുട്ടികള് കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
Published : October 9, 2025 at 5:08 PM IST
രണ്ടുവര്ഷത്തെ നടുക്കുന്ന ഭീകരത, നിലയ്ക്കാതെ ഒഴുകുന്ന രക്ത പുഴ. ഇസ്രയേല് യുദ്ധം കടുപ്പിച്ചതോടെ കൊടും പട്ടിണിയിലായ ഗാസ. മരുന്നും പോഷകാഹാരവുമില്ലാതെ കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്മുന്നില് മരിച്ചു വീഴുന്നത്. ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാനായി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവില് നിന്ന് കരഞ്ഞു തളര്ന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ മനസാക്ഷിയെ പോലും മരവിപ്പിക്കും.
യുദ്ധത്തിന് അറുതിയുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇസ്രയേല് ആക്രമണങ്ങള് കടുപ്പിക്കുമ്പോള് ഗാസ പൂര്ണമായും പട്ടിണിയുടെയും രോഗത്തിന്റെയും പിടിയിലമര്ന്നു. കടുത്ത ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമമുണ്ടായതോടെ ഗാസയില് അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള 54, 600 ലധികം കുട്ടികള് കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതില് 12,800 ലധികം പേലെ ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് യു എന് ഏജന്സിയുടെ പുതിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യത്തോടെ ഗാസയിലെ ആറുമാസം മുതല് അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളില് ഏകദേശം 16% പേരില് അക്യൂട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് ഏകദേശം 4 ശതമാനം പേരില് കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് ഉള്ളത്. പാലസ്തീന് റെഫ്യൂജിസ് ഇന് ദി നിയര് ഈസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം ആഴ്ചകളോളം നല്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോള് മികച്ച ചികിത്സകളും നല്കേണ്ടി വരും.
ഗാസയിലെ പട്ടിണിയിലാവുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ചും പോഷകാഹാര കുറവിനെ കുറിച്ചും ദി ലാന്സെറ്റ് മെഡിക്കല് ജേണലില് ബുധനാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. 2024 ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മധ്യം വരെ ഗാസയിലെ ഡസൻ കണക്കിന് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളില് നിന്നുമായി ഏകദേശം 220,000 കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീനിംഗുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പഠനം തയാറാക്കിയത്.
"ഗാസ മുനമ്പിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങള് അതും പ്രീ സ്കൂള് പ്രായത്തിലുള്ളവര് കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ മരണനിരക്ക് വര്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്", പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. മസാക്കോ ഹൊറിനോ പറഞ്ഞു.
ഇതില് പഠനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താത്ത കുട്ടികളുമുണ്ട്. അവരിലൂടെയൊക്കെ പോഷകാഹാക്കുറവിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നവയാണെന്ന് മൂന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
ഗാസയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പട്ടിണിയിലാണെന്നും അവര്ക്ക് ഉടനടി മാനുഷിക സഹാവും നല്കണമെന്നാണ് ലോകത്തുള്ള മനസാക്ഷിയുള്ളയെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തില് പറയുന്നത്.
ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണിയും
2023 ഒക്ടോബർ 7 ന് ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ഗാസ കൊടും പട്ടിണിയിലാണെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു നിഷേധിച്ചു. അവ ഹമാസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന "നുണകൾ" മാത്രമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ ഗാസയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും സഹായവും എത്തിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരന്തരമായ സൈനിക ആക്രമണവും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലും ഗർഭിണികളിലും കൊടും പട്ടിണിക്കും പോഷകാഹാരക്കുറവിനും കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റ് സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളും മാസങ്ങളായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടാൻ പോലും കഴിയാതെ ആയിരക്കണക്കിന് അമ്മമാരും നിസ്സഹായരായി കഴിയുകയാണ്.
യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 157 കുഞ്ഞുങ്ങളുള്പ്പെടെ 461 പേരാണ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം മരിച്ചതെന്ന് ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മരിച്ചത് 2025 ൽ ആണ്. കടുത്ത ഭക്ഷണ ക്ഷാമത്തിനിടയിലും ആശുപത്രികളില് ഗുരുതരമായ പോഷകഹാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികളെകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പട്ടിണി മരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും വര്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഹമാസ് നടത്തുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും നിരവധി സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധരും കണക്കാക്കുന്നത്.
കണ്മുന്നില് മരിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്
നിരവധി കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങളും പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ലോകത്തെ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ്. 'മനുഷ്യനിർമിത കൂട്ട പട്ടിണി' എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഗാസയിലെ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
പഠനത്തിനായി, നഴ്സുമാർ കുട്ടികളുടെ മധ്യ-മുകൾഭാഗത്തെ കൈകളുടെ ചുറ്റളവ് അളക്കാൻ കാലിബ്രേറ്റഡ് ടേപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പോഷകാഹാര സമ്മർദ്ദം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണ ഉപകരണമാണ്. വളരെ നേർത്ത കൈകൾ, 125 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ 4.9 ഇഞ്ചിൽ താഴെ, വളരെ നേർത്ത ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു.
ക്ഷീണിച്ച് മെലിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങള്, അവരുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവാണ്.ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണനിരക്കും ഉയരുകയാണ്. ക്ഷീണം ബാധിച്ച ചില കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഇതിന്റെ ലക്ഷണമായി മുഖം കാലുകൾ, കൈകാലുകൾ എന്നിവയിൽ വീക്കം കാണപ്പെടുന്നു. രണ്ടു വയസിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഇത് കൂടുതലായും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനനഭാരം കുറയല്, മോശം ഭക്ഷണ രീതി, ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത കുറവ്, ശുദ്ധജലത്തിന്റെ കുറവ്, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയാല് ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് ഗാസ.
സംഘര്ഷവും പകര്ച്ച വ്യാധികളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഭക്ഷ്യ ലഭ്യത കുറവുമൊക്കെയായി വരും തലമുറയേയാണ് ഇസ്രയേല് കൊടും പട്ടിണിയിലാക്കി ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് കിടക്കുമ്പോഴും ഒരു നല്ല നാള് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗാസയിലെ ജനത.
