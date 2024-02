കേപ് കനാവെറൽ: കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 2300 കിലോയോളം ഭാരമുള്ള ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് തകർന്നു. യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി (European Space Agency) 1995 ൽ വിക്ഷേപിച്ച ഇആർഎസ് 2 (ERS 2) എന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് പസഫിക് മഹാ സമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ പതിച്ചത്. പേടകം ഭൂമിയിൽ പതിച്ചതായി യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചു (Old European Satellite Broke Apart Over the Pacific).

പസഫിക്കിൽ ഹവായിക്കും അലാസ്‌കയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഉപഗ്രഹം പതിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ നാശനഷ്‌ടങ്ങളോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഉപഗ്രഹം ഏറെക്കുറേ മുഴുവനായി കത്തിനശിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്‌ധരുടെ നിഗമനം.

1995-ൽ വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം 2011-ൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായതോടെ മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇആർഎസ് 2 വിന്‍റെ ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിയിരുന്നു. ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ബാക്കിവന്ന ഇന്ധനവും ബാറ്ററി ചാർജും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ബാറ്ററികളും കമ്മ്യൂണിക്കഷൻ ആന്‍റിനയും പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഉപഗ്രഹം എവിടെ, എപ്പോൾ വീഴുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നിരുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം ശാസ്ത്രലോകത്തെ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയശേഷമാണ് ഉപഗ്രഹം പസഫിക്കിന് മുകളിൽ തകർന്നുവീണത്. 100 ബില്യണിൽ ഒരാൾക്കാണ് ഉപഗ്രഹാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ മൂലം അപകടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എങ്കിലും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു.