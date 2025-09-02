ബെയ്ജിങ്: ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നടത്തുന്ന സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് കിം ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻ പിങും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും പരേഡിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉത്തര കൊറിയയുടെ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന കിമ്മിൻ്റെ വിദേശ സന്ദർശനമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഉത്തരകൊറിയൻ തലസ്ഥാനമായ പോങ്യാങിൽ നിന്നും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളടങ്ങിയ ആഡംബര തീവണ്ടിയിലാണ് കിം ചൈനയിലേയ്ക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ചോ സോൺ ഹുയിയും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉത്തര കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷി രാഷ്ട്രങ്ങളും വർഷങ്ങളായി ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉത്തര കൊറിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവയും തുടർന്നുള്ള പോരും നിലനിൽക്കെയാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച. ഇതു നിർണായകമാണെന്നാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ റഷ്യയ്ക്ക് നിരവധി ആയുധങ്ങളും സൈനിക പിന്തുണയും ഉത്തര കൊറിയ നൽകിയിരുന്നതായി അമേരിക്കൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. 2019 ജൂണിൽ ചൈനീസ് നേതാവ് പ്യോങ്യാങ് സന്ദർശിച്ച് കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ ആണവ നിരായുധീകരണം ആഹ്വാനം ചെയ്തശേഷം കിമ്മും ഷിയും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല.
ചൈന സന്ദർശനത്തിന് തലേദിവസം പുതിയ മിസൈൽ ഫാക്ടറി സന്ദർശിച്ചതായി ഉത്തരകൊറിയൻ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും കിം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
സൈനിക പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് നേതാക്കൾ
ചോയ് സൺ ഹുയി: ഉത്തര കൊറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില ഉത്തരകൊറിയൻ വനിതകളിൽ ഒരാളുമാണ് ചോ സോൺ ഹുയി. കിം സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രിയായിരുന്ന ഹുയി 2022ലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി നിയമിതയായത്.
ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ ആദ്യ നാളുകൾ മുതൽ 20 വർഷത്തിലേറെയായി ആയുധ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നയതന്ത്രത്തിൽ ഇടപഴകിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളാണ് ചോയ് സൺ ഹുയി. ഒന്നാം ട്രംപിയൻ ഭരണകാലത്തുള്ള ഉച്ചകോടികൾ ഉൾപ്പെടെ, മറ്റ് ലോക നേതാക്കളുമായുള്ള കിം ജോങ് ഉന്നിൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കിടയിലും ചോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
കിം സോങ് നാം: വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് വകുപ്പിൻ്റെ (ഐഎഡി) മേധാവിയാണ് കിം സോങ് നാം. കിമ്മിൻ്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവും ചൈന-ഉത്തര കൊറിയ ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രധാനിയുമാണ്. കിമ്മിൻ്റെ മുൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും സോങ് നാം വഴികാട്ടിയായിരുന്നു.
കിം ടോക് ഷെ: വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് കിം ടോക് ഹുൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്.
ജോ യോങ് വോൺ: പാർട്ടി സംഘടനകളിലെ വ്യക്തി മാറ്റങ്ങളും നയരൂപീകരണവും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.
യാത്ര കവചിത തീവണ്ടിയിൽ
അതീവ സുരക്ഷിതവും കവചിതവുമായ തീവണ്ടിയിലാണ് കിം ജോങ് ഉൻ ചൈനയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. അത്യാധുനിക റെസ്റ്റോറൻ്റ് അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് തീവണ്ടിയാണിത്. ഉത്തര കൊറിയയുടെ മുൻ ഭരണാധികാരികളും കിമ്മിൻ്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഇത്തരം അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ആഢംബര തീവണ്ടികളിലാണ് യാത്ര പതിവ്.
ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രധാന യാത്രാ മാർഗമാണ് തീവണ്ടി വഴിയുള്ളത്. അതീവ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള തീവണ്ടി കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നും ബെയ്ജിങ്ങിലേയ്ക്ക് എത്തുന്ന തരം തീവണ്ടിയിലാണ് കിമ്മിൻ്റെ ചൈനാ യാത്രയെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പ്യോങ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിലാണ് കിം ജോങ് ഉൻ യാത്ര തിരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അത്യാധുനികവും അതീവ സുരക്ഷയുമുള്ള പ്രത്യേക തീവണ്ടി ചൈനാ അതിർത്തി കടന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 2019ലാണ് അവസാനമായി കിം ചൈനയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത്.
2023ൽ വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി റഷ്യയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു കിമ്മിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഔദ്യോഗിക യാത്രയെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 2019നു ശേഷമുള്ള ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയുടെ ചൈനാ സന്ദർശനമാണിതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇവരുടെ ത്രികക്ഷി ഐക്യം പ്രകടമാക്കാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് കഴിയുമെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 14 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടെ കിം ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമുഖ പരിപാടിയാണിത്.
