യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനത്തിൽ സൈനികർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ

സോൾ : ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തതിനാൽ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനത്തിൽ തന്‍റെ സൈനികർക്കൊപ്പം ചേർന്നതായി മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്‌ച (14-03-2024) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു (North Korea's Kim Drives New Type Tank During Drills And Calls For Efforts To Prepare For War).

11 ദിവസത്തെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ - യുഎസ് സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്‌ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഈ ടാങ്ക് പരിശീലനം. ഉത്തര കൊറിയ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ അഭ്യാസങ്ങളെ അധിനിവേശത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമായി കാണുന്നു.

ടാങ്ക്മാൻമാരുടെ പോരാട്ട ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ബുധനാഴ്‌ച (13-03-2024) ഉത്തര കൊറിയ പരിശീലനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമെന്ന് കിം വിളിക്കുന്ന പുതിയ തരം പ്രധാന യുദ്ധ ടാങ്കുകളും പരിശീലനത്തില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക കൊറിയൻ സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

പരിശീലന വേളയിൽ, കനത്ത ടാങ്കുകൾ വിവിധ സിമുലേറ്റഡ് കഠിനമായ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നീങ്ങുകയും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്‌തു. കിം പുതിയ തരം ടാങ്കുകളിലൊന്നില്‍ കയറി അത് സ്വയം ഓടിച്ചു, ഇത് നമ്മുടെ സൈന്യത്തിലെ ടാങ്ക്മാര്‍ക്ക് പ്രചോദനമായി, എന്ന് കെസിഎൻഎ (KCNA) പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ - യുഎസ് സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കിം പിന്നീട് പീരങ്കി വെടിവയ്പ്പ് പരിശീലനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ - യുഎസ് പരിശീലനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ - സിമുലേറ്റഡ് കമാൻഡ് പോസ്‌റ്റ് പരിശീലനവും 48 തരം ഫീൽഡ് വ്യായാമങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആണവ, മിസൈൽ ആയുധശേഖരം നവീകരിക്കാനും വിപുലീകരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൽ 2022 ന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ഉത്തര കൊറിയ അതിന്‍റെ ആയുധ പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. യുഎസും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തങ്ങളുടെ പരിശീലന അഭ്യാസങ്ങളില്‍ ജപ്പാനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ത്രിരാഷ്‌ട്ര പരിശീലനവും വിപുലീകരിച്ചു.

ഉത്തര കൊറിയക്കെതിരായ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഉപരോധങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഇളവ് പോലുള്ള യു എസ് ഇളവുകൾ നേടാൻ കിം തന്‍റെ നവീകരിച്ച ആയുധശേഖരം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനാൽ ഈ വർഷം ഉത്തര കൊറിയ അതിന്‍റെ പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും വിദഗ്‌ധർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

