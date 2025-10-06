2025ലെ വൈദ്യശാത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് മൂന്ന് പേർക്ക്: പുരസ്കാരം പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്ക്
മേരി ഇ ബ്രങ്കോവ്, ഫ്രെഡ് റാംസ്ഡെൽ, ഷിമോൺ സകാഗുച്ചി എന്നിവരാണ് 2025ലെ വൈദ്യശാത്രത്തിലെ നൊബേല് ജേതാക്കള്.
സ്റ്റോക്ഹോം: വൈദ്യശാത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് മേരി ഇ ബ്രങ്കോവ്, ഫ്രെഡ് റാംസ്ഡെൽ, ഷിമോൺ സകാഗുച്ചി എന്നിവരെ നൊബേല് ജേതാക്കളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയോടെ എല്ലാ മേഖകളിലെയും പുരസ്കാരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിക്കും.
മേരി ഇ ബ്രൺകോവ് സിയാറ്റിലിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോളജിയിലെ ഗവേഷകയാണ്. ഫ്രെഡ് റാംസ്ഡെൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ സൊനോമ ബയോതെറാപ്യൂട്ടിക്സ് സ്ഥാപകനും ഷിമോൺ സാകാഗുച്ചി ജപ്പാനിലെ ഒസാക സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനുമാണ്. സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ കരോലിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പാനലാണ് 2025 ലെ നൊബേൽ സമ്മാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം അമേരിക്കക്കാരായ വിക്ടർ ആംബ്രോസും ഗാരി റുവ്കുനുമാണ് പങ്കിട്ടത്. ആൽഫ്രഡ് നൊബേലിൻ്റെ ചരമവാർഷിക ദിനമായ ഡിസംബർ 10ന് പുരസ്കാര ചടങ്ങ് നടക്കും.
മറ്റു മേഖലകളിലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളില് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഭൗതികശാസ്ത്രം (Physics), ഒക്ടോബർ എട്ടിന് രസതന്ത്രം (Chemistry), ഒൻപതിന് സാഹിത്യം, ഒക്ടോബർ 10ന് സമാധാനം, 13ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നീ നൊബേലുകളും പ്രഖ്യാപിക്കും. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്വര്ണ മെഡല്, 13.31 കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് എന്നിവയാണ് പുരസ്കാരം.
നൊബേല് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം വിശദമായി
- ഭൗതികശാസ്ത്രം-ഒക്ടോബര് 7 ഇന്ത്യന് സമയം വൈകിട്ട് 3.15 ന്. സ്റ്റോക്ക്ഹോമില് റോയല് സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയന്സാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.
- സാഹിത്യം-ഒക്ടോബര് 9 വ്യാഴം ഇന്ത്യന് സമയം വൈകുന്നേരം 4.30 ന്. സ്റ്റോക്ക്ഹോമില് സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയാണ് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.
- സമാധാനം-ഒക്ടോബര് 10 വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യന് സമയം വൈകിട്ട് 2.30 ന്. ഒസ്ലോയില് നോര്വീജിയന് നൊബേല് പുരസ്കാര സമിതിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക.
- സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം- ഒക്ടോബര് 13 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആല്ഫ്രെഡ് നൊബേലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇന്ത്യന് സമയം വൈകിട്ട് 3.15നാണ് പ്രഖ്യാപനം. സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ റോയല് സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയന്സാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ
നൊബേൽ സമ്മാനത്തിനു നിമിത്തമായ വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ. 1833 ഒക്ടോബർ 21ന് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്കോമിലായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് നൊബേലിൻ്റെ ജനനം. ഡൈനാമൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ കോടികളുടെ സമ്പാദ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം വിൽപത്രത്തിൽ നിർദേശിച്ച പ്രകാരമാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ലോക നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് നൊബേൽ സമ്മാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഡൈനാമൈറ്റ് 1871 മുതൽ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. അതൊടെ ലോക സമാധാനത്തിനു തന്നെ അത് ഭീഷണിയാകുമെന്നു ഭയന്ന ആൽഫ്രഡ് നൊബേൽ തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ലോകനന്മയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 1896 ഡിസംബർ 10ന് ഇറ്റലിയിലെ സാൻ്റിമോയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.
