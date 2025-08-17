ETV Bharat / international

"ദൈവം എന്നെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സംരക്ഷകനാക്കി, ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം രക്തസാക്ഷിത്വം": രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി - ASIM MUNIR ON HIS POLITICAL VISION

പാകിസ്ഥാനിൽ നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ക്രമം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അസിം മുനീർ.

Pakistan’s Army Chief General Asim Munir (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീർ പ്രതികരിച്ചതായി മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ട്. താൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സേവകൻ മാത്രമാണെന്നും രാജ്യത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയതായി ഡോണ്‍ ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജാങ് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് കോളമിസ്റ്റായ സുഹൈൽ വാറൈച്ചിന്‍റെ ലേഖനത്തിലാണ് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസെൽസിൽ വച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി തൻ്റെ രാഷ്‌ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതെന്നും സുഹൈൽ വാറൈച്ച് തന്‍റെ ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

"ദൈവം എന്നെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സംരക്ഷകനാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു സൈനികനാണ്, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം രക്തസാക്ഷിത്വമാണ്"- അസിം മുനീർ പറഞ്ഞതായി പത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം സൈനിക ഇടപെടലിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങളെ അസിം മുനീര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്.

"പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പൂർണമായും അദ്ദേഹം തള്ളി. പാകിസ്ഥാനിൽ നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ഏജൻസികളല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ക്രമം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു"

അതേസമയം ഇന്ത്യ വിഘടനവാദികളെ ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സമാധാനം അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അസിം മുനീറിൻ്റെ ആരോപിച്ചു. "താലിബാനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിനെതിരെ" അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

"വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ അഫ്‌ഗാനികളോട് ദയയും കരുണയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവർ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന് ഒരു അപൂർവ ധാതു ശേഖരമുണ്ട്. ഈ നിധി ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കടവും കുറയും കൂടാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഉടൻ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും. രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അറ്റാദായം നേടാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രാപ്‌തമാകും. ഈ കണക്ക് വർഷം തോറും വർധിക്കും''- പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അസിം മുനീർ പറഞ്ഞു.

