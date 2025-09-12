'പലസ്തീന് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകില്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ്': ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു
പലസ്തീനിനെ കുറിച്ച് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. പലസ്തീന് എന്നൊരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വാഗ്ദാനം തങ്ങള് നിറവേറ്റാന് പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം.
Published : September 12, 2025 at 9:58 AM IST
ജറുസലം: പലസ്തീന് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുദ്രകുത്തി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന കുടിയേറ്റ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് പരമാര്ശം. 'പലസ്തീന് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം ഞങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോകുന്നു, ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പൈതൃകം, നമ്മുടെ ഭൂമി എന്നിവ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. അതുപോലെ നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിയാക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നുമാണ്"നെതന്യാഹു പറഞ്ഞത്.
ഏകദേശം 12 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പരന്ന് കിടക്കുന്ന E1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഇസ്രയേലിന് വളരെക്കാലമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് പദ്ധതി വർഷങ്ങളായി സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വടക്കും തെക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റൂട്ടുകൾക്ക് സമീപമുള്ള ജറുസലമിനും മാലെ അദുമിമിൻ്റെ ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രത്തിനും ഇടയിലാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം ഇസ്രയേലിൻ്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് ഈ മേഖലയില് ഏകദേശം 3,400 വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളെ പിന്തുണച്ചു. പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമര്ശനുമായി യുഎൻ മേധാവി അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് രംഗത്ത് എത്തി. ഈ തീരുമാനം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുമെന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള പലസ്തീന് രാഷ്ട്രത്തിന് അസ്തിത്വ ഭീഷണി ഉയർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
1967 മുതൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആസൂത്രണ അനുമതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പാശ്ചാത്യ സർക്കാരുകൾ ഈ മാസം അവസാനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പലസ്തീന് സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2023 ഒക്ടോബറിൽ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഗാസ ഇസ്രയേല് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഗാസ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രയേൽ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ അറിയിച്ചു. സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേല് പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഇസ്രയേലി മന്ത്രിമാർ പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
E1ലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാമെന്നും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭവന നിർമാണം ആരംഭിക്കാമെന്നും ഇസ്രയേല് എൻജിഒ പീസ് നൗ അറിയിച്ചു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏജന്സിയാണ് ഇസ്രയേല് എൻജിഒ പീസ് നൗ. ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഭാവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന് പീസ് നൗ വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രയേല് പിടിച്ചടക്കിയ കിഴക്കൻ ജറുസലം ഒഴികെയുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ദശലക്ഷം പലസ്തീനികളും ഏകദേശം 500,000 ഇസ്രയേലിൻ്റെ കുടിയേറ്റക്കാരും താമസിക്കുന്നു. ഹമാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ദോഹയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണം ഗാസ ബന്ദികളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇന്നലെ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
