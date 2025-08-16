ETV Bharat / international

അലാസ്‌കയില്‍ ധാരണയായില്ല; പുടിന്‍ ട്രംപ് ചര്‍ച്ച അവസാനിച്ചു, പുരോഗതിയെന്ന് നേതാക്കള്‍, സമാധാന കരാറില്ല - NO DEAL AT ALASKA

യുക്രെയ്‌നില്‍ റഷ്യ നടത്തുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്താനാകാതെ ട്രംപ്-പുടിന്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച അവസാനിച്ചു. എന്നാല്‍ ധാരണയുണ്ടാകുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ പുടിന്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin speak during a news conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025 (AP)
By PTI

Published : August 16, 2025 at 7:09 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 7:31 AM IST

അലാസ്‌ക: യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ധാരണ ഇല്ലാതെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുടിനും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ച അവസാനിച്ചു. ഇരുനേതാക്കളും ചേര്‍ന്ന് സംയുക്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയെങ്കിലും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ഇരുവരും പ്രതികരിച്ചില്ല. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ധാരണയിലെത്താനായില്ലെങ്കിലും ചര്‍ച്ച ശുഭകരമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു.

നാറ്റോയുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം തുടര്‍ നടപടി

പല കാര്യങ്ങളിലും പുരോഗമനപരമായ നിലപാടാണ് ഇരുവരും കൈക്കൊണ്ടത്. യുക്രെയ്‌ന്‍ സഹോദര രാജ്യമാണെന്നാണ് പുടിന്‍ പറഞ്ഞത്. നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത ശേഷമാകും തുടര്‍ നടപടികളെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ ട്രംപിനെ പുടിന്‍ റഷ്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചര്‍ച്ചയാണ് ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ നടന്നത്. റഷ്യക്ക് പല ആശങ്കകളുണ്ടെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. സെലൻസ്‌കി സര്‍ക്കാരാണ് അതിലൊന്ന്.

സെലന്‍സ്‌കിയും ട്രംപും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ്

തന്‍റെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ പുടിനും സെലന്‍സ്‌കിയും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നടന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അവ്യക്തതയുണ്ട്. യുക്രെയ്‌ന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലെ മൂല കാരണങ്ങളില്‍ പലതും അവശേഷിക്കുകയാണ്.

സെലന്‍സ്‌കി ഭരണകൂടം വേണ്ടെന്ന നിലപാടില്‍ പുടിന്‍

സെലന്‍സ്‌കി ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നത് തന്നെയാണ് പുടിന്‍റെ ആവശ്യം. ഇത് തന്നെയാണ് ചര്‍ച്ച ധാരണയാകാതെ പിരിയാന്‍ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. നാല് വര്‍ഷമായി റഷ്യ നയതന്ത്ര ഒറ്റപ്പെടലിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അമേരിക്കയിലെ ചര്‍ച്ചയോടെ അതിനൊരു അവസാനമായിരിക്കുന്നു. ഇത് പുടിന്‍റെ നയതന്ത്ര വിജയമായി വിലയിരുത്തുന്നു. പുടിന് ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ചാണ് അമേരിക്കയില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ നയതന്ത്ര നടപടികളാണ് അവിടെ നടന്നത്.

സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ

അതേസമയം കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിലപാട്. റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ അടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാണിജ്യ തലത്തില്‍ കോട്ടമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എങ്കിലും അലാസ്‌ക ചര്‍ച്ചയെ ഇന്ത്യ തുറന്ന മനസോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍ യുദ്ധം എത്രയും വേഗം അവസാനിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് മേല്‍ അധിക നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിയിരുന്നു. ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ അറിയിക്കാമെന്ന് പുടിന്‍ നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ടെലഫോണില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. അടുത്താഴ്‌ച ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റഷ്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.

സെലന്‍സ്‌കിയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രതീക്ഷ

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി നേരത്തെ പ്രതീക്ഷ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നല്ല സംഭാഷണം നടത്തിയെന്നും സമാധാനവും വികസനവും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു.

അലാസ്കയിലെ എൽമെൻഡോർഫ് വ്യോമത്താവളത്തിലായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകള്‍. യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷയിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിലും ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച നിർണായകമാകുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തല്‍.

നിശ്ചയച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ട്രംപ്-പുടിൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് എന്നിവരും ഉച്ചക്കോടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർഗെയ് ലാവ്‌റോവും പുടിനെ അനുഗമിച്ചു.

Also Read: അര്‍ധരാത്രിയില്‍ പിറക്കുമോ സമാധാനം; ട്രംപിന്‍റെ ഫോര്‍മുല എന്ത്? ലോകശ്രദ്ധ അലാസ്‌കയിലേക്ക്

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

