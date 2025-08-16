അലാസ്ക: അത്യപൂര്വമായി മാത്രം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് സംസാരിച്ച് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമര് പുടിന്. അങ്കറേജില് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്രുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പുടിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗം. അടുത്ത തവണ മോസ്കോയില് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
Also Read: അലാസ്കയില് ധാരണയായില്ല; പുടിന് ട്രംപ് ചര്ച്ച അവസാനിച്ചു, പുരോഗതിയെന്ന് നേതാക്കള്, സമാധാന കരാറില്ല
ചര്ച്ച വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത്. മൂന്ന് മണിക്കൂര് നീണ്ട ചര്ച്ചയില് പക്ഷേ പുടിനെ ഒരു കരാറിലേക്ക് എത്തിക്കാന് ട്രംപിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പുടിന് വേണ്ടി ചുവപ്പന് പരവതാനി വിരിച്ചെങ്കിലും യുക്രെയ്നിലെ രക്തച്ചൊരിച്ചില് ഒഴിവാക്കാന് അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. ചര്ച്ചയില് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലോഡിമര് സെലന്സ്കിയുമായും യൂറോപ്യന് നേതാക്കളുമായും ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇനിയെല്ലാം സെലന്സ്കിയുടെ കയ്യില്
മൂന്ന് വര്ഷമായി റഷ്യ നടത്തുന്ന യുക്രെയ്ന് അധിനിവേശത്തില് ഇനി തീരുമാനം സെലന്സ്കിയുടെ പക്കലാണെന്നാണ് അലാസ്ക ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ട്രംപ് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഉച്ചകോടിക്ക് പത്തില് പത്ത് മാര്ക്കും നല്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇനി പ്രസിഡന്റ് സെലന്സ്കിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളും വിഷയത്തില് ഇടപെടണം. പക്ഷേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സെലന്സ്കിയാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ചു. അതേസമയം ചര്ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്താന് ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു.
സെലന്സ്കിയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് പുടിന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചില നിബന്ധനകള് സെലന്സ്കിക്ക് മുന്നില് പുടിന് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇരുവരും തമ്മില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും മുമ്പ് തന്നെ ഒപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കരാര് തയാറാക്കണമെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ നിലപാട്.
ട്രംപം പുടിനും സമഗ്രമായ പ്രസ്താവനകള് നടത്തി, പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരമില്ല
പുടിനും ട്രംപും സമഗ്രമായ പ്രസ്താവനകള് നടത്തിയെന്ന് ക്രെംലിന് വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇരുവരും മറുപടി നല്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചര്ച്ച ശുഭകരമായിരുന്നെന്നും യുക്രെയ്ന് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും ഇനിമുന്നോട്ട് പോകാമെന്നുമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ആര്ഐഎ നോവോസ്തി പെസ്കോവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ട്രംപിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പുടിന്
സൗഹൃദപരമായ ചര്ച്ചയ്ക്ക് പുടിന് ട്രംപിന് നന്ദി അറിയിച്ചു. റഷ്യയും അമേരിക്കയും പുതു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും സഹകരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയില് ഏറെ ശ്രദ്ധയുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് ട്രംപെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.