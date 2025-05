ETV Bharat / international

എല്ലാ കണ്ണുകളും വത്തിക്കാനിലേക്ക്: പോപ്പിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ ആദ്യ ദിനം പരാജയം - NEW POP ELECTION IN VATICAN

Black smoke rises from the chimney on the Sistine Chapel, indicating no decision has been made to elect a new Pope at the Vatican ( Reuters )