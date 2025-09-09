'ഇസ്രയേലിനൊപ്പം നിന്നതിന് നന്ദി': ജറുസലേം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു
ജറുസലേം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം മോദി നൽകിയ പിന്തുണയിൽ നന്ദി അറിയിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് നെതന്യാഹു.
ടെൽ അവീവ്: ജറുസലേം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഇസ്രയേലിന് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് നെതന്യാഹു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജറുസലേമിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ തീവ്രവാദികള് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം അറിയിച്ചിരുന്നു. 'ജറുസലേമിൽ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഹീനമായ ഭീകരാക്രമണത്തെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ഭീകരതയെ അപലപിക്കുകയും തീവ്രവാദത്തോട് സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത നയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.' എന്നാണ് മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചത്.
ഇതിന് മറുപടി ആയാണ് നെതന്യാഹു നന്ദി അറിയിച്ചത്. 'ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും ഇസ്രയേലിനൊപ്പവും നിലകൊള്ളുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് നന്ദി പറയുന്നു' എന്ന് നെതന്യാഹു എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Thank you Prime Minister @narendramodi for standing with Israel and against the scourge of terror that threatens us all. 🇮🇱🇮🇳 https://t.co/aeVC0hvG0Z— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 8, 2025
ജറുസലേമിലെ റാമോട്ട് ജങ്ഷനിലെ ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് നേരെയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ തീവ്രവാദികള് വെടിയുതിർത്തത്. വെടിവെയ്പ്പിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 12 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പരിക്കേറ്റവരിൽ ഏഴ് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്, അഞ്ച് പേർക്ക് നിസാര പരിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, തീവ്രവാദികൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പലസ്തീനികളാണ്. റാമല്ല പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പുറപ്പെട്ടതെന്ന് ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഭീകരാക്രമണത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ കാൾ ഗുസ്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'കാർലോ' സബ് മെഷിൻ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലാണ് ഈ തോക്ക് സാധാരണയായി നിർമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മുമ്പ് നിരവധി പലസ്തീൻ ആക്രമണങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് തോക്കുധാരികളെയും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഇവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ജറുസലേമിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പ് ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യെയർ ലാപിഡ് ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഭീകരതവാദം തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാർ പലസ്തീനികൾക്കെതിരെ സമ്പൂർണ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അതേസമയം, ജറുസലേമിലെ റാമോട്ട് ജങ്ഷനിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ ഹമാസ് പ്രശംസിച്ചു. ആക്രമണത്തെ 'വീരോചിതമായ നടപടി' എന്ന് ഹമാസ് വിശേഷിപ്പിച്ചതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇസ്രയേൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
അധിനിവേശ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ നടത്തുന്ന ഉന്മൂലന യുദ്ധത്തിനുമുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് ഈ പ്രവർത്തനംമെന്ന് ഹമാസ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന്, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ റാമല്ലയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി പലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങൾ സൈന്യം വളയുകയാണെന്നും ഐഡിഎഫ് സൂചിപ്പിച്ചു.
