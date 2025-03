ETV Bharat / international

'തുടക്കം മാത്ര'മെന്ന് നെതന്യാഹു; ഇസ്രയേലിന്‍റെ തീരുമാനം ബാക്കിയുള്ള ബന്ദികള്‍ക്ക് 'വധശിക്ഷ'യാണെന്നാണ് ഹമാസ് - NETANYAHU ON GAZA ATTACK

Palestinians hold the hands of their relative who was killed in an Israeli army airstrike, at Shifa Hospital in Gaza City, Tuesday, March 18, 2025. ( AP )