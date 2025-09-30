ദോഹ ആക്രമണം; ഖത്തറിനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു

ETV Bharat / international

വാഷിങ്‌ടൺ: ദോഹയിലെ ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്‌ദുൾ ഹ്‌മാന്‍ അല്‍ഥാനിയുമായും നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഖത്തറിൻ്റെ പരമാധികാരം ലംഘിച്ചതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ഇസ്രയേൽ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം നടത്തില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു ഉറപ്പ് നൽകിയതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി അൽ താനി ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും മികച്ച സംഭവാനകൾ നൽകാനുള്ള ഖത്തറിൻ്റെ സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭാഷണത്തിനിടെ, ഇസ്രയേൽ-ഖത്തർ ബന്ധത്തെ ഊഷ്‌മളമാക്കാൻ ട്രംപ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഏകോപനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരസ്‌പര പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിനുമായുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഒരു ത്രികക്ഷി സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ലോക നേതാക്കൾ അംഗീകരിച്ചു.

ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സഹകരണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഇരു നേതാക്കളുടെ സന്നദ്ധതയെ ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗാസ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സമാധാന പദ്ധതിയും വൈറ്റ് ഹൗസ് മുന്നോട്ട് വച്ചു. തീവ്രവാദ രഹിതവും ഭീകരവിരുദ്ധവുമായ ഒരു മേഖലയായിരിക്കും ഗാസയെന്നും ആവശ്യത്തിലധികം ദുരിതമനുഭവിച്ച ഗാസയിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സമാധാന കരാറിൽ പറയുന്നു.

ഇരുപക്ഷവും ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചാൽ യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിക്കുമെന്നും കരാറിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം, ഇസ്രയേൽ കരാർ പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരികെ നൽകുമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ശേഷം തടവിലാക്കപ്പെട്ടതും ജീവപര്യന്തം അനുഭവിക്കുന്നതുമായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 250 തടവുകാരെയും 1700 ഗാസ നിവാസികളെയും മോചിപ്പിക്കും. ഓരോ ഇസ്രയേലി ബന്ദിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മരിച്ച 15 ഗാസ നിവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ വിട്ടുകൊടുക്കും.

