നേപ്പാള് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ച് സുശീല കാര്ക്കി; അഞ്ച് പുതിയ മന്ത്രിമാര്
നേപ്പാളില് അഞ്ച് പുതിയ മന്ത്രിമാരെ നിയമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്നുണ്ടായേക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫിസ്. പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാര്ച്ച് 5ന്.
Published : September 22, 2025 at 2:10 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാള് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിച്ച് ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി സുശീല കാര്ക്കി. അഞ്ച് പുതിയ മന്ത്രിമാരെയാണ് മന്ത്രിസഭയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ശുപാര്ശ പ്രകാരം സുപ്രീംകോടതി മുന് ജഡ്ജിയായ അനില് കുമാര് സിന്ഹ, മാഗ്സസെ അവാര്ഡ് ജോതാവായ മഹാബീര് പുന്, മദന് പ്രസാദ്, മുതിര്ന്ന പത്രപ്രവര്ത്തകനായ ജഗദീഷ് ഖരേല്, സംഗീത കൗശല് മിശ്ര എന്നിവരെയാണ് നിയമിച്ചത്.
ഇതോടെ സഭയിലെ ആകെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി. പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 22) നടക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫിസില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ആരോഗ്യ ജനസംഖ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സംഗീത കൗശല് മിശ്രയ്ക്ക് ആരോഗ്യ, ജനസംഖ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല നല്കും. മഹാവീര് പുണിന് വിദ്യാഭ്യാസ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല നല്കും. ജഗദീഷ് ഖരേലിന് ആശയ വിനിമയ, വിവര, സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് നാമനിര്ദേശം ചെയ്തു. മദര് പരിയാര് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാകും. അനില് കുമാര് സിന്ഹയ്ക്ക് വ്യവസായ, ഭൂപരിഷ്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല നല്കും. ഇതിന് പുറമെയുള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല തത്കാലം സുശീല കാര്ക്കിയില് തന്നെയാണ്.
സെപ്റ്റംബര് 12നാണ് സുശീല കാര്ക്കി നേപ്പാളിലെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു കെപി ശര്മ ഒലിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെയാണ് കാര്ക്കി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. അഴിമതിക്കും സോഷ്യല് മീഡിയ നിരോധനത്തിനും എതിരെയുണ്ടായ ജെന്സി പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് ഒലി രാജി വച്ചത്.
ശേഷം സുശീല കാര്ക്കി ഭരണത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നേപ്പാളിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമമിട്ടത്. വാട്സ് ആപ്പ്, ഫേസ് ബുക്ക്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങി 26 സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്ക്കാണ് നേപ്പാളില് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കാണ് നേപ്പാള് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. തുടര്ന്നാണ് സുശീല കാര്ക്കിയുടെ സ്ഥാനമേല്ക്കല്. മാര്ച്ച് അഞ്ചിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇടക്കാല സര്ക്കാര് പ്രവര്ത്തിക്കും.
മറ്റ് മന്ത്രിമാര് ഇവര്: രാമശോർ ഖനാൽ (ധനകാര്യ മന്ത്രി), കുൽമാൻ ഘിസിങ് (ഊർജ്ജം, ജലവിഭവം, ജലസേചനം), ഓം പ്രകാശ് ആര്യാൽ (ആഭ്യന്തരം) എന്നിവരാണ് സഭയിലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാര്.
അതേസമയം മന്ത്രിസഭയില് 11 മന്ത്രിമാരുണ്ടാകുമെന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിച്ച പ്രശസ്ത നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധന് സന്ദുക് റൂയിറ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ചില പൊതുപ്രവര്ത്തകര് കാര്ക്കിയുടെ ക്ഷണം നിരസിച്ചൂവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും കാണാം.
