നേപ്പാളില് 'സോഷ്യല് മീഡിയ' കലാപം കത്തുന്നു; പതിനാലു പേര് മരിച്ചു, കച്ചവടക്കാര് തുടങ്ങി, യുവാക്കള് ഏറ്റെടുത്തു
Published : September 8, 2025 at 5:18 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനത്തിനെതിരെ തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡുവിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വൻ പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധം പലയിടത്തും കലാപത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. യുവജന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പതിനാലു പേർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
നൂറിലധികം പേര്ക്ക് അക്രമങ്ങളില് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, എക്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 26 സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരോധിക്കാനുള്ള കെ പി ശർമ്മ ഒലി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആയിരക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വസതി, ശീതൾ നിവാസ് ഏരിയ, ലെയ്ഞ്ചൗറിലെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വസതി, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി, സിംഗ ദർബാർ തുടങ്ങിയ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലകളിലും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിരോധനത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാർ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ നിരോധിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ നടപടി. മെറ്റ (ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്ട്സ്ആപ്പ്), ആൽഫബെറ്റ് (യൂട്യൂബ്), എക്സ് (ട്വിറ്റർ), റെഡ്ഡിറ്റ്, ലിങ്ക്ഡിൻ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊന്നും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചില്ല.
#WATCH | Kathmandu, Nepal | Protestors climb over police barricades as they stage a massive protest against the ban on Facebook, Instagram, WhatsApp and other social media sites. pic.twitter.com/mHBC4C7qVV— ANI (@ANI) September 8, 2025
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളോട് നേപ്പാളിൽ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് പോയിൻ്റും റസിഡൻ്റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസറെയും നിയമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
നിരോധിച്ചവയിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, മെസഞ്ചർ, യൂട്യൂബ്, എക്സ്, റെഡ്ഡിറ്റ്, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഡിസ്കോർഡ്, പിൻട്രെസ്റ്റ്, സിഗ്നൽ, ത്രെഡ്സ്, വീചാറ്റ്, ക്വോറ, ടംബ്ലർ, ക്ലബ്ഹൗസ്, റംബിൾ, ലൈൻ, ഇമോ, ജലോ, ഹംറോ പത്രോ, മി വീഡിയോ, മി വൈക്ക് 3, സോൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ടിക് ടോക്ക്, വൈബർ, വെറ്റാക്ക്, നിംബസ്, ടെലിഗ്രാം, ഗ്ലോബൽ ഡയറി എന്നിവയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതിനാൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
#BREAKING: Gen Z protest in Kathmandu against corruption and ban on social media platforms— JUST IN | World (@justinbroadcast) September 8, 2025
protesters enter Parliament; Curfew imposed in Kathmandu#Kathmandu #Nepal #NepalBansSocialMedia #GenZProtest #Baneshwor pic.twitter.com/HxjbEVoX10
നിരോധനം ബാധിച്ചത് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാരേയും
സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആശയവിനിമയത്തെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് ഇ ടിവി ഭാരത് ടീമിനോട് സംസാരിച്ച നേപ്പാളി പൗരന്മാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗദ്ദ ചൗക്കി പ്രദേശത്തെ നിവാസികളാണ് ഏറ്റവുമധികം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. വാട്ട്സ്ആപ്പ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാവാത്തതിനാൽ അതിർത്തി കടന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം നേരിടുന്നു.
നേപ്പാളി പൗരനായ മൻമോഹൻ പന്ത്, വിദേശത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മിനിറ്റിന് 8 രൂപ വരെ ചിലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ബന്ധുക്കളുമായുള്ള പതിവ് ബന്ധം പോലും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റൊരു പൗരനായ ഗണേഷ് സുനാര, ഇന്ത്യയിലടക്കം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ഈ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതിനു പിന്നില്
ദ കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നേപ്പാളിൽ ഏകദേശം ഒരു കോടി മുപ്പതിയഞ്ച് ലക്ഷം ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളും മുപ്പതിയാറി ലക്ഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കളുമുണ്ട്. പലരും തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധിച്ചതോടെ ഇത് ബാധിച്ച ആളുകളാണ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഈ പ്രതിഷേധം യുവാക്കള് ഏറ്റെടുക്കുകയും അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭമായി വളരുകയായിരുന്നു.
#BREAKING: Gen Z protest in Kathmandu against corruption and ban on social media platforms— JUST IN | World (@justinbroadcast) September 8, 2025
protesters enter Parliament; Curfew imposed in Kathmandu#Kathmandu #Nepal #NepalBansSocialMedia #GenZProtest #Baneshwor pic.twitter.com/HxjbEVoX10
"സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായതെങ്കിലും, പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അഴിമതിയാണെന്ന് 24-കാരനായ വിദ്യാർഥി യൂജൻ രാജ്ഭണ്ഡാരി എഎഫ്പി വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ "സർവാധിപത്യ നിലപാടിന്" എതിരെയാണ് യുവാക്കള് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കാണണം. മറ്റുള്ളവർ ഇത് സഹിച്ചു, പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തലമുറയോടെ അവസാനിക്കണമെന്ന് 20-കാരിയായ വിദ്യാർഥിനി ഇക്ഷമ തുമ്രോക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
സര്ക്കാര് നിലപാട്
ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അവ സംരക്ഷിക്കാനും തടസ്സമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ, ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കും പണമിടപാട് കേസുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ടെലിഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവര്ത്തനം സര്ക്കാര് തടഞ്ഞിരുന്നു.